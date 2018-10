Kruse wohl fit für Mainz

Es war wohl die größte Überraschung in der Startelf gegen Weiche Flensburg: Max Kruse, sonst unersetzlich, fehlte. Das lag an einer kleinen Blessur aus dem Leverkusen-Spiel, wie Florian Kohfeldt erklärte.

Josh Sargent muss weiter warten. Noch hat der erst 18 Jahre alte US-Stürmer seine erste Kadernominierung für die Werder-Profis noch nicht erhalten. Dennoch durfte Sargent mit den anderen Grün-Weißen am Mittwoch die Reise nach Lübeck antreten. An der Lohmühle wartete Regionalligist Weiche Flensburg, ein letzten Endes dankbarer Pokalgegner. Werder hatte Sargent allerdings nicht mitgenommen, um dem US-Nationalspieler die schönsten Ecken Schleswig-Holsteins zu zeigen, sondern, weil um ein Haar ein Kaderplatz freigeworden wäre.

Um wen es dabei ging, wurde beim Blick auf den Aufstellungsbogen schnell klar: Der Kapitän fehlte, Max Kruse saß zunächst nur auf der Bank. „Max hat einen Schlag gekriegt gegen Leverkusen, schon in der zweiten Halbzeit konnte er nicht mehr richtig laufen“, verriet Florian Kohfeldt vor der Partie. Sollte man sich also Sorgen machen um den womöglich wichtigsten Offensivspieler beim SVW? Nicht unbedingt: Nach dem Spiel gab Kohfeldt im Pressegespräch vorsichtig Entwarnung. „Gegen Mainz sollte es kein Problem sein“, erklärte Werders Chefcoach. Am Sonntag (18 Uhr) treten die Bremer beim FSV an.