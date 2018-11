Kruse wird Opfer von Hackern

Sportlich läuft es gerade nicht rund für Max Kruse und jetzt muss sich der Werder-Kapitän auch noch mit Internet-Hackern herumschlagen. Sein Instagram-Profil wurde offensichtlich gehackt.

Rund 157.000 Menschen folgen Max Kruse bei Instagram. Sie dürften sich am Montagvormittag gewundert haben, denn der offizielle Account des Werder-Kapitäns wurde offensichtlich gehackt. Der Name wurde in "Skullz & R3kier" geändert und auch das Profilbild ist neu. In einer Instagram-Story, die unter Kruses Namen veröffentlicht wurde, sind zudem eine türkische Fahne und der Schriftzug "Turks was here. Skullz & R3kier" zu sehen.

Die Hacker stammen also wohl aus der Türkei. Von Cyber-Attacken aus der Türkei war zuletzt regelmäßig zu lesen, in der Regel handelten die Täter dabei aber aus politischen Motiven. Das ist bei den Hackern von Kruses Instagram-Account bislang nicht der Fall.