Kruse weiter Thema in Gladbach

Laut dem Kölner „Express“ soll Max Kruse weiterhin ein Thema bei Borussia Mönchengladbach sein. Bereits im Januar war das Gerücht erstmals aufgekommen - nun hat sich aber ein wichtiger Faktor geändert.

Max Kruse spielt eine überragende Rückrunde für Werder, dass der Offensivspieler deshalb auch bei anderen Klubs ein Thema für die Kaderplanung ist, verwundert wenig - zumal Kruses Vertrag in Bremen im Sommer ausläuft und sich der 31-Jährige selbst nicht in die Karten schauen lässt, wie und vor allem wo er sich seine Zukunft vorstellt. Laut dem „Express“ soll Kruse auch weiterhin Thema in Gladbach sein. Bereits zu Jahresbeginn hatte das Kölner Boulevardblatt von einem möglichen Interesse berichtet. Im Januar galt eine Kruse-Rückkehr zur Borussia (spielte von 2013-2015 für Gladbach) allerdings als eher unrealistisch.

Auf Mein-­Werder-Nachfrage, ob ernst zu nehmendes Interesse an einer Rückholaktion bestehe, sagte Eberl damals: „Eher nicht.“ Auf Seiten von Werder wollte Frank Baumann das Gerücht gar nicht erst kommentieren, Werders Sportchef verwies lediglich auf einen Faktor, der mögliche Wechselambitionen Kruses in Richtung Gladbach schmälern dürfte. „Wer ist denn dort Trainer und hat gerade verlängert?“, fragte Baumann rhetorisch in Anspielung auf Dieter Hecking und das als zerrüttet geltende Verhältnis zwischen Hecking und Kruse.

Genau dieser Faktor bricht nun aber weg. Hecking verlässt Gladbach mit Ende der laufenden Saison und mit Marco Rose steht der Nachfolger praktisch schon in den Startlöchern. Dass Eberl das Gladbacher Team auch in der Struktur gerne etwas verändern möchte, ist unlängst bekannt. Der Manager hatte in der Vergangenheit häufig betont, dass seine Mannschaft sehr „sauber“ sei, wie er es nannte, also besonders viele Leistungsträger nette Jungs von nebenan verkörpern. Ein richtiger Anführer, ein Typ der gegen den Strom schwimmt und Freigeist-Qualitäten besitzt, fehlt. Genau diese Lücke könnte Kruse schließen.

Sommer lobt Kruse

Sportlich ist Gladbach allerdings gerade dabei, ein Ass für einen möglichen Kruse-Poker zu verspielen. Lange Zeit der Saison lag die „Fohlen-Elf“ klar auf Champion-League-Kurs, aktuell muss selbst wieder um die Qualifikation für die Europa League gebangt werden. Der Vorsprung auf Platz sieben beträgt zwar noch fünf Punkte, nach zuletzt nur einem Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen zeigt die Kurve aber deutlich nach unten. Am Sonntag kommt nun ausgerechnet Werder in den Borussia-Park, in der Rückrunde ungeschlagen und mit dem Einzug unter der Woche ins Pokal-Halbfinale im Rücken.

Ein besonderes Lob bekommt Kruse derweil von Gladbach-Keeper Yann Sommer: „Max hat ein unglaublich gutes Gespür dafür, in welche Räume er gehen muss, und weiß genau, wie man die Mannschaft auf dem Platz steuern muss“, sagte Sommer vor dem Duell mit Werder im Interview mit „Borussia.de“. Kruse sei ein „echter Leader“ und nur sehr schwierig zu verteidigen.

Die Meldung vom „Express“ zu Kruse gibt es hier.