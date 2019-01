„Kruse und Klaassen werden aufdrehen“

„Ich sehe einen Trainer, der einen klaren Plan zu haben scheint“, erklärt Mein-Werder-Reporter Jannik Sorgatz im Reporter-Talk – und ist nach seinem Aufenthalt beim Werder-Trainingslager in Südafrika nicht nur deshalb optimistisch, dass Werder eine erfolgreiche Rückrunde spielen wird. Trainer Florian Kohfeldt habe an genau den Dingen gearbeitet, die in der Hinrunde gefehlt haben. Und auch Chef-Reporter Christoph Sonnenberg nennt Dinge, die Mut machen für Werder. Ist das Ziel „Europa“ also weiterhin zu erreichen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.