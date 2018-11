Kruse und Harnik fit für Frankfurt

Im Mediengespräch erklärte Florian Kohfeldt am Dienstag, dass der angeschlagene Max Kruse höchstwahrscheinlich am Wochenende spielfähig sei. Auch Martin Harnik steht vor seiner Rückkehr.

Wenn ein Spieler bei Werder unersetzlich ist, dann vermutlich Max Kruse: Zwar ist Werder im Angriff breit aufgestellt, aber an die Klasse des Kapitäns reichen auch die zahlreichen guten Optionen in der Bremer Offensive nicht heran. Eine rasche Erholung Kruses nach dessen Prellung aus der Partie gegen Hannover 96 wäre wichtig, um am Sonnabend (15.30 Uhr) in Frankfurt den ersten Liga-Sieg der Saison einzufahren.

Am Dienstagvormittag präsentierte sich Werders Chefcoach Florian Kohfeldt dahingehend optimistisch: „Er wird noch zwei Tage individuell trainieren, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Sonnabend spielen können“, schätzte Kohfeldt die Lage während einer Presserunde ein.

Pizarro bleibt im Kader, Harnik kehrt zurück

Eine Alternative wäre im Sturmzentrum auch Claudio Pizarro. „Er hat Tempo“, lobte Kohfeldt die Fitness des Routiniers. „Eine erstaunliche Aussage, wenn man über einen 39-Jährigen spricht.“ Aber hat Pizarro neben seinem „Tempo“ auch die notwendige Ausdauer, um womöglich gar mehr als nur einen weiteren Kurzeinsatz zu sammeln? Kohfeldt will sich nicht in die Karten schauen lassen. „Ob er spielt, weiß ich noch nicht“, hält Werders Chefcoach sich bedeckt.

Sicher ist aber: Gegen die Frankfurter Eintracht wird der Peruaner erneut im Kader stehen – und das, obwohl mit Martin Harnik eine weitere Option für den Angriff ins Team zurückkehren wird. Der 31-Jährige nimmt schon am Dienstagnachmittag wieder am Mannschaftstraining teil. "Martin hat keinen Nachteil gegenüber den anderen", stellte Kohfeldt klar. "Die Frage über Kaderzugehörigkeit stellt sich bei ihm nicht." In anderen Worten: Harnik ist wieder an Bord.