Kruse und Bartels unterstützen den FC St. Pauli

In Hamburg gibt es in dieser Woche nur ein Thema: das Stadtderby zwischen St. Pauli und dem Hamburger SV. Mittendrin sind auch zwei Werder-Spieler: Max Kruse und Fin Bartels wurden vom FC St. Pauli eingeladen.

Dieses Spiel wird kein Fan des FC St. Pauli jemals vergessen: Am 16. Februar 2011 gewannen die Kiezkicker das Stadtderby beim großen Hamburger SV sensationell mit 1:0. Gerald Asamoah erzielte den Siegtreffer, und in der Startelf von St. Pauli standen damals zwei heutige Werderaner: Max Kruse und Fin Bartels. Es war der erste Sieg der Kiezkicker im Duell mit dem Erzrivalen seit 1977. Kruse und Bartels spielten jeweils durch in einer Mannschaft, die am Millerntor aufgrund dieses historischen Erfolgs immer noch verehrt wird. Da passt es ins Bild, dass der FC St. Pauli seine Derbyhelden von 2011 eingeladen hat, um an diesem Sonntag dabei zu sein, wenn um 13.30 Uhr das Hamburger Stadtderby in der zweiten Liga angepfiffen wird.

15 Spieler sind der Einladung gefolgt, darunter auch Kruse und Bartels, die nach Werders 4:2-Sieg über Schalke nun ganz entspannt das Spiel ihres Ex-Klubs verfolgen können. Der damalige Torschütze Asamoah ist dagegen nicht dabei, dafür aber andere Ex-Paulianer wie Timo Schultz, Markus Thorandt oder Ralph Gunesch. Max Kruse kündigte seinen Hamburg-Trip übrigens auch auf seinem Instagram-Profil an. Daraufhin wurde der Werder-Kapitän gefragt, wem er im Hamburger Stadtderby die Daumen drücke. Seine Antwort lautete: „Denke, die Frage erübrigt sich.“