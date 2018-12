Werder-Kapitän Max Kruse hat den Nikolaustag zu einer besonderen Aktion genutzt. Der 30-Jährige überraschte am Donnerstagmorgen in der Prof.-Hess-Kinderklinik mehrere Kinder auf den Stationen.

Da staunten die jungen Patienten sicherlich nicht schlecht, als plötzlich ein Nikolaus der besonderen Art vor der Tür stand. Auf eine skurrile Verkleidung verzichtete Max Kruse zwar, ein Lächeln zauberte der Werder-Kapitän den Kindern aber auch so auf die Lippen. In der Prof.-Hess-Kinderklinik in Bremen schaute der 30-Jährige vorbei und verteilte Geschenke an die Jugendlichen.