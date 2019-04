Kruse spekuliert auf Topklub

Noch immer ist nicht klar, ob Max Kruse Werder nach dieser Saison verlässt und ein neues Abenteuer wagt. Sportchef Frank Baumann hat jetzt erklärt, bis wann er klare Verhältnisse schaffen möchte.

Die Woche ist aus Werder-Sicht bislang ziemlich gut verlaufen. Erst hat Johannes Eggestein seinen Vertrag verlängert, zwei Tage später zog dessen Bruder Maximilian nach. Im Grunde die perfekte Steilvorlage, um noch eine weitere Personalie zu klären – nämlich die von Max Kruse. Der Vertrag des Kapitäns läuft bekanntlich im Sommer aus, zu gern möchten die Bremer auch darüber hinaus mit ihrem Leistungsträger zusammenarbeiten. Doch Kruse spielt auf Zeit, wie Sportchef Frank Baumann jetzt bestätigte.

„Wir wissen, was wir an ihm haben und er weiß, was er an uns hat. Es ist aber so, dass Max erst noch einmal abwarten möchte, ob nochmal ein absoluter Topklub in einer absoluten Topliga kommt“, sagte Baumann, „wir werden da noch ein wenig Geduld brauchen.“ Eben jener namhafte Verein müsse nicht zwingend aus dem Ausland kommen, auch in der Bundesliga gebe es schließlich Topklubs, wie Baumann betonte.

Allzu große Probleme hat der 43-Jährige mit dieser zeitlichen Verzögerung allerdings nicht. „Natürlich brauchen wir für uns irgendwann eine Planungssicherheit, aber das ist jetzt nicht entscheidend“, sagte Baumann. „Wichtig ist, dass er verlängert, nicht wann.“

Einen groben Rahmen steckte Werders Sportchef dann aber doch ab, bis zum Saisonende soll Klarheit herrschen. „Natürlich sollten wir bis Mitte, Ende Mai wissen, in welche Richtung es geht“, sagte Baumann. Trainer Florian Kohfeldt indes beschäftigt sich nach eigener Aussage momentan nicht damit, wie der Kader für die kommende Spielzeit aussieht. „Das ist wirklich egal jetzt“, betonte er. „Wir wollen in dieser Saison Erfolg haben mit der Gruppe, die jetzt hier ist.“ Deshalb sei jetzt einzig und allein die anstehende Partie gegen den SC Freiburg (Sonnabend, 15.30 Uhr) von Bedeutung. Aber Kohfeldt versprach: „Beim Trainingsauftakt am 28. Juni werden wir auch wieder eine gute Truppe haben.“