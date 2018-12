Kruse schnappt sich die Krone

Ihr habt entschieden: Max Kruse war euer „Man of the Match“ bei Werders Heimsieg gegen Düsseldorf. Auf Platz zwei und drei des Votings landeten zwei Spieler, die zuletzt wenig zum Einsatz gekommen waren.

Mit einem Vorsprung von etwa 400 Stimmen habt ihr Max Kruse zum „Man of the Match“ beim 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf gewählt. Der Werder-Kapitän, der das 1:0 vorbereitet hatte, erhielt von euch mehr als 1000 Stimmen. Platz zwei ging an Milot Rashica (632 Stimmen), der ein engagiertes Spiel gezeigt und die Düsseldorfer Hintermannschaft ein ums andere Mal durcheinandergewirbelt hatte.

Knapp hinter Rashica belegte Kevin Möhwald (600 Stimmen) bei dem Mein-Werder-Voting Rang drei. Der Startelf-Debütant hatte am Freitag die Bremer mit einem herrlichen Tor in Führung gebracht. Viele User-Stimmen, nämlich 503, erhielt auch Josh Sargent. Dem 18-jährigen US-Nationalstürmer war in seinem ersten Pflichtspiel für Werder gleich der Premierentreffer gelungen.

Das Ergebnis des Votings: