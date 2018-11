Kruse nicht im WM-Kader

Werder-Torjäger Max Kruse steht nicht im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die WM in Russland. Das teilte der DFB am Dienstag bei der Bekanntgabe des vorläufigen Kaders mit.

Es hatte sich angedeutet, nun ist es Gewissheit: Max Kruse wurde nicht für die Weltmeisterschaft, die vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland stattfindet, nominiert. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet auf Werders Torjäger, dem in der abgelaufenen Bundesliga-Saison in 29 Partien sechs Treffer und acht Torvorlagen gelangen.

Während Kruses Nicht-Nominierung zu erwarten war, hat Löw vor allem im Sturm für einige Überraschungen gesorgt. So steht etwa der Ex-Werderaner Nils Petersen vom SC Freiburg in Deutschlands vorläufigem WM-Aufgebot – und Bayerns Sandro Wagner nicht. Auch Dortmunds Mario Götze, der die DFB-Elf 2014 zum WM-Titel geschossen hatte, ist nicht dabei.

Insgesamt nominierte Löw 27 Spieler, wovon aber noch vier Spieler gestrichen werden. Am 4. Juni muss der Bundestrainer seinen endgültigen, 23-köpfigen Kader bekannt gegeben.

Deutschlands vorläufiger WM-Kader im Überblick: