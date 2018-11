Kruse Kandidat bei Sevilla

Muss Werder um seinen Topstürmer fürchten? Wie die Plattform "Gol Digital" berichtet, soll Max Kruse weit oben auf dem Wunschzettel des FC Sevilla stehen.

Bei Werder tut sich in Sachen Transfers vor allem etwas auf der Zugangsseite: Mit Kevin Möhwald und Yuya Osako sind bereits zwei Spieler neu im Kader von Chefcoach Florian Kohfeldt, die das Bremer Offensivspiel zur kommenden Saison beleben sollen. Aus Spanien werden nun Medienberichte laut, dass auch ein gewichtiger Abgang bei Werder nicht ausgeschlossen sei: Wie "Gol Digital" berichtet, soll Max Kruse der Wunschspieler beim FC Sevilla sein.

Demnach soll bei den Andalusiern Interimstrainer Joaquín Caparrós zeitnah durch Jorge Jesus, derzeit Coach bei Sporting Lissabon, ersetzt werden. Der wünsche sich Kruse mit seinen Spielmacherqualitäten als ersten Top-Neuzugang für die Offensive. Als Ablöse seien 15 Millionen Euro im Gespräch. Sevilla ist nach einer enttäuschenden Saison derzeit dabei, Verbesserungen am Kader vorzunehmen: In der Liga landete man hinter dem Stadtrivalen Betis und nur knapp vor dem Aufsteiger aus dem Madrider Vorort Getafe. Dennoch konnte man sich als siebtplatziertes Team noch für die Teilnahme an der Europa League qualifizieren. Mit drei Titeln ist der FC Sevilla in diesem Wettbewerb Rekordsieger.

Hier geht es zum Originalartikel von "Gol Digital" in spanischer Sprache.