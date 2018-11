"Kruse ist eine sehr gute Wahl"

Dieter Eilts ist selber Werder-Kapitän gewesen. Im Interview erklärt der Ex-Bremer, was einen guten Spielführer ausmacht und warum Max Kruse eine gute Wahl ist.

Herr Eilts, was zeichnet einen guten Mannschaftskapitän aus?

Dieter Eilts: Ein guter Mannschaftskapitän muss durch Leistung überzeugen, das ist ganz wichtig. Er braucht ein gutes Standing innerhalb der Mannschaft. Der Kapitän ist ja so etwas wie der „verlängerte Arm“ des Trainers auf dem Platz. Die Mitspieler müssen die Anweisungen, die der Kapitän vom Trainer weitergibt, sofort akzeptieren und umsetzen und dies ohne große Diskussionen.

Der Kapitän muss sportlich unumstritten sein, klar, aber welche Eigenschaften sind noch nötig?

Ein Mannschaftskapitän darf sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen, wenn es mal nicht läuft, und er muss ein gewisses diplomatisches Geschick an den Tag legen. Er muss zwischen Mannschaft und Trainer oder Mannschaft und Vorstand vermitteln können. Und er muss eine Mannschaft zusammenhalten können. Wenn es sportlich läuft, ist das einfach. Aber wenn es nicht läuft, muss er die Mannschaft zusammen mit dem Trainer einschwören und wieder auf den erfolgreichen Weg führen. Er muss also auch eine ruhige, klare Ansprache haben. Gleichzeitig muss er auf dem Platz aber die nötige Leidenschaft vorleben und Vorbild sein, an dem sich die Mitspieler aufrichten können.

Welche Aufgaben hat ein Kapitän in der Bundesliga eigentlich?

Dieselben wie in der Kreisliga. (lacht) Er führt die Mannschaft auf den Platz, geht zur Seitenwahl, ist erster Ansprechpartner für den Schiedsrichter. Er ist aber auch derjenige, der die Mitspieler an Vorgaben des Trainers erinnert. Und nach Spielschluss ist der Kapitän meist der erste, der sich den Medien stellt, vor allem, wenn es nicht gut läuft. Dann muss er sehr sachlich und eloquent auf die Fragen der Journalisten eingehen.

Steht man als Kapitän besonders unter Druck?

Natürlich! Du spürst die Verantwortung auf deinen Schultern, weil du weißt, dass im Zweifel häufiger auf dich geschaut wird als auf die Mitspieler. Außerdem wirst du in viel mehr Themen einbezogen, musst auch mal den Trainer oder den Vorstand beraten. Für einen Kapitän ist nach dem Spiel die Arbeit nicht beendet. Er trifft sich eventuell noch mit Sponsoren, muss die Medien bedienen oder sich auch mal die Sorgen der Mitspieler anhören.

Bei vielen Bundesligisten gibt es heute neben dem Kapitän auch einen großen Mannschaftsrat mit fünf, sechs Spielern. Wird da die Verantwortung breiter verteilt als zu Ihrer Profizeit?

Das würde ich so nicht sagen. Der Mannschaftsrat ist heute einfach größer als früher, weil der gesamte Kader größer geworden ist. Früher waren wir 20 Spieler, heute sind es 30 oder noch mehr. Außerdem gibt es viel mehr Gruppierungen in der Mannschaft, und damit die einzelnen Gruppen alle vertreten sind, braucht es auch einen größeren Mannschaftsrat.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat den Kapitän bestimmt und nicht von der Mannschaft wählen lassen. Was halten Sie davon?

Das ist heute so üblich in der Bundesliga. Die Kommunikation zwischen Trainer und Mannschaft auf dem Platz ist viel komplexer geworden, deshalb braucht der Trainer einen klaren Ansprechpartner, von dem er genau weiß, dass er die Vorgaben genau so an die Mitspieler weitergibt, wie es der Trainer gemeint hat.

Aber wäre die Akzeptanz des Kapitäns nicht viel höher, wenn ihn die Mannschaft selbst bestimmt hätte?

Ich glaube nicht, dass der Trainer einen Spieler zum Kapitän macht, der nicht die nötige Akzeptanz innerhalb der Mannschaft besitzt. Dann wäre er ziemlich schlecht beraten.

Max Kruse ist neuer Kapitän, steht aber nur noch ein Jahr bei Werder unter Vertrag. Könnte das ein Problem werden?

Nein. Ich denke, dass sich Florian intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Er wird die Stimmung im Team abgefragt haben, er wird sich mit dem Trainerteam besprochen haben, und dann wird er sich für die optimale Lösung entschieden haben. Ich bin davon überzeugt, dass Max Kruse eine sehr gute Wahl ist.

Max Kruse hat in den vergangenen Jahren kaum mit den Medien gesprochen. Kann er diese Strategie als Kapitän fortsetzen?

Er wird jetzt bestimmt mehr mit den Journalisten sprechen. Aber es gibt ja auch noch einen Mannschaftsrat. Wenn dort die Aufgaben klar verteilt werden, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass auch drei, vier andere regelmäßig vor die Journalisten treten. Und dann muss es auch nicht immer Max Kruse sein, der spricht. Aus Sicht der Mannschaft spricht da überhaupt nichts gegen. Ob das auch aus Sicht der Journalisten in Ordnung geht, ist natürlich eine ganz andere Frage.

Das Gespräch führte Patrick Hoffmann.

Dieter Eilts (53)

bestritt für Werder zwischen 1985 und 2002 insgesamt 390 Bundesligaspiele und erzielte dabei sieben Treffer, darüber hinaus gab es zahlreiche Pokaleinsätze und Spiele auf internationalem Terrain. 1996 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister. Sein größter Erfolg als Bremer Kapitän war der Pokalsieg 1999.