„Kruse hat die Mannschaft mitgerissen“

In der ersten Halbzeit vorsichtig, in der zweiten furios: Werder war beim 1:1 gegen Hoffenheim dem Sieg ganz nahe. Stefan Rommel erklärt im Video, woraus die so unterschiedlichen Phasen des Spiels entstanden sind, wer die Schlüsselfiguren waren und wie Trainer Florian Kohfeldt agiert hat.

