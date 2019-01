Kruse glänzt, Bargfrede patzt

Es war Werders Generalprobe vor dem Rückrunden-Auftakt gegen Hannover 96. Allzu erbaulich war es allerdings nicht, was die Bremer während des Trainingslagers beim 2:2 (2:1) im Duell mit Bidvest Wits zeigten.

Das erste Testspiel hatte vor wenigen Tagen noch abgebrochen werden müssen, dieses Mal spielte das Wetter mit. Bei strahlendem Sonnenschein trafen die Bremer auf Bidvest Wits, den aktuellen Tabellenführer der ersten südafrikanischen Liga. Da der Spitzenreiter erst am vergangenen Mittwoch dort im Einsatz war, kamen dieses Mal erwartungsgemäß Akteure aus der zweiten Reihe zum Zuge.

Das galt in einigen Teilen auch für Werder. Es fehlten die angeschlagenen Johannes Eggestein (Fuß), Theodor Gebre Selassie (Auge) und Florian Kainz (Oberschenkel), der wiedergenesene Philipp Bargfrede saß erst einmal auf der Bank. Dadurch durften sich Nuri Sahin, Josh Sargent, Milot Rashica und auch Felix Beijmo in der Startelf beweisen. Echte Bremer Akzente gab es allerdings lange Zeit nicht zu sehen. Vielmehr waren es die Lokalmatadore, die das Kommando auf dem unebenen Geläuf halbwegs übernahmen - allzu effektiv waren sie aber auch nicht.

Doppelpack von Kruse

Und dann führte Werder plötzlich. Max Kruse war außerhalb des Strafraums gefoult worden, den anschließenden Freistoß versenkte der Kapitän höchstpersönlich und unhaltbar im gegnerischen Tor (27.). Es dauerte gerade einmal drei Minuten, da war der Vorsprung aber auch schon wieder dahin. Ludwig Augustinsson ließ seinen Gegenspieler laufen, in der Mitte kam Sebastian Langkamp dann gegen Simon Murray zu spät - 1:1 (30.).

Fünf Minuten vor der Pause war es dann erneut Max Kruse vorbehalten, in einer eigentlich recht langweiligen und enttäuschenden ersten Hälfte für ein weiteres Glanzlicht zu sorgen. Nach einer Balleroberung von Davy Klaassen legte Nuri Sahin auf den 30-Jährigen ab, der den Ball sehenswert zum 2:1 ins Tor schlenzte (40.).

Zweifach-Wechsel zur Pause

Mit dem Beginn des zweiten Abschnitt tauschte Trainer Florian Kohfeldt auf zwei Positionen das Personal. Im Tor ersetzte Stefanos Kapino absprachegemäß Jiri Pavlenka, Innenverteidiger Sebastian Langkamp musste für Milos Veljkovic weichen. Kurz darauf fehlte nicht viel und Werder hätte zum dritten Mal gejubelt. Klaassen hatte Sargent steil geschickt, der US-Angreifer scheiterte jedoch am gegnerischen Keeper (50.). Wenig später probierte es Sahin mit einem schönen Schuss, der Ball klatschte jedoch an die Latte (59.).

Nach exakt einer Stunde durften dann fünf weitere Werder-Profis ran. Claudio Pizarro, Kevin Möhwald, Philipp Bargfrede, Martin Harnik und Martin Friedl kamen für Niklas Moisander, Maximilian Eggestein, Rashica, Kruse und Sahin. Den nächsten Treffer hätte es dann beinahe aber für Bidvest Wits gegeben. Nach einer Hereingabe lenkte Gift Motupa den Ball in Richtung Tor, Kapino riss aber blitzschnell die Arme hoch und lenkte den Ball an die Latte (62.).

Böser Bargfrede-Aussetzer

Nur drei Minuten später war es dann aber doch geschehen. Nach einem üblen Bargfrede-Patzer kamen die Südafrikaner zum Ausgleich, Edson Khumalo schob problemlos ein (65.). Werder wirkte nun eine kurze Phase verunsichert, leistete sich einige Fehler und Ungenauigkeiten. Erst eine Viertelstunde vor dem Ende wurden die Bremer wieder gefährlich, Harnik setzte den Ball aus der Drehung an den Querbalken (76.). Danach plätscherte die Partie gemächlich dem Ende entgegen. Allzu schön war es unter dem Strich nicht, was Werder geboten hatte - Arbeit bis zum Rückrundenauftakt gegen Hannover 96 (19. Januar) bleibt somit noch genug.

„Das Ergebnis ist nicht top. Ich glaube, unter den Bedingungen war es 60 Minuten ordentlich„, sagte Doppeltorschütze Kruse nach dem Schlusspfiff. “Wir haben ein blödes Gegentor gefangen, aber so etwas passiert in Testspielen. Wir wollen versuchen, spielerische Lösungen zu finden, da passiert so etwas.„ Florian Kohfeldt hatte trotz der überschaubaren Darbietung letztlich positive Worte parat: “Mit dem Spiel bin ich deutlich zufriedener als mit der Partie gegen die Kaizer Chiefs„, sagte er. “Ich bin optimistisch für das Spiel in Hannover.“

Statistik:

Werder: Pavlenka (46. Kapino) - Augustinsson, Moisander (60. Friedl), Langkamp (46. Veljkovic), Beijmo (78. Mbom), M. Eggestein (60. Möhwald), Klaassen (83. Wagner), Rashica (60. Harnik), Sargent, Sahin (60. Bargfrede), Kruse (60. Pizarro)

Tore: 1:0 Max Kruse (27.), 1:1 Simon Murray (30.), 2:1 Max Kruse (40.), 2:2 Edson Khumalo (65.)