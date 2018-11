Kruse fehlt, Moisander individuell

Das Werder-Team trainierte am Donnerstagvormittag in zwei Gruppen. Niklas Moisander, der die vergangenen Spiele verletzungsbedingt verpasst hatte, stand mit den Reservisten des Flensburg-Spiels auf dem Rasen.

Während die Werder-Profis, die beim Pokalerfolg gegen Weiche Flensburg (5:1) in der Startelf gestanden hatten, eine regenerative Einheit in den Katakomben des Weserstadions absolvierten, schufteten die Reservisten am Donnerstagvormittag auf dem Platz. Nicht beim Training dabei: der angeschlagene Max Kruse, der gegen Flensburg auf der Bank gesessen hatte.

Abwehrchef Niklas Moisander spulte ein individuelles Programm mit Reha-Trainer Jens Beulke ab. Der Finne fehlte zuletzt aufgrund muskulärer Probleme.

Sieht schon wieder ganz gut aus bei Niklas #Moisander. Im Hintergrund trainieren die Spieler, die gegen Flensburg nicht in der Startelf standen - bis auf Max #Kruse. #Werder pic.twitter.com/8MZLtldDXM — Mein Werder (@WK_MeinWerder) November 1, 2018

Wer war euer „Man of the Match“ gegen Weiche Flensburg?