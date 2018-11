Kruse endlich mit Gewinn

Im siebten Anlauf hat Werder-Stürmer Max Kruse es bei der "World Series of Poker" in die Geldränge geschafft. Beim Turnier "$1,500 Razz" landete er am Ende auf dem 14. Platz.

In sechs Turnieren bei der "World Series of Poker" in Las Vegas hatte Kruse teilweise großes Pech. In zwei Turnieren schied er einen Platz vor den Geldrängen aus. Am Dienstag hat er es nun endlich geschafft. Im "$1,500 Razz"-Turnier wird der Werder-Stürmer 14. und gewinnt 5003 Dollar.

Im vorigen Turnier belegte der 30-Jährige den 18. Rang beim "$10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship"-Turnier. Dort fingen die Geldränge ab Platz 17 an.

Schon bei seinem ersten Poker-Turnier bei der diesjährigen WSOP schrammte Kruse haarscharf an den Geldrängen vorbei. 95 Spieler hatten am "$10,000 No-Limit 2-7 Lowball"-Turnier teilgenommen. Dort wurde Kruse 16., die Geldränge begannen ab Rang 15. In den anderen vier Turnieren war er weit von den Geldrängen entfernt ausgeschieden. Nun hat es aber geklappt.

Die Platzierungen der Turniere kann man hier nachlesen.