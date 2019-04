Kruse dabei, Bargfrede fehlt

Beim Anschwitzen vor dem Pokalhalbfinale gegen Bayern war Max Kruse mit der Mannschaft auf dem Platz – im Gegensatz zu Philipp Bargfrede. Der Kapitän wird am Abend wohl spielen können.

Gute Nachrichten für Werder vor dem Pokalhalbfinale gegen Bayern (20.45 Uhr): Max Kruse nahm am Vormittag am Training der Mannschaft teil. Damit sieht es so aus, dass der Kapitän für den Abend einsatzbereit ist, denn Trainer Florian Kohfeldt hatte am Dienstag angedeutet: „Er und wir versuchen alles, dass er am Mittwochfrüh beim Abschlusstraining mitwirken kann. Wenn das klappt, dann kann er definitiv auch spielen.“

Kruse hatte sich im Ligaspiel gegen Bayern am vergangenen Sonnabend einen Bluterguss am Oberschenkel zugezogen, weshalb die Bremer um den Angreifer gezittert haben.

Weniger erfreuliche Nachrichten gibt es von Philipp Bargfrede: Im Gegensatz zu Kruse fehlte er bei der Einheit am Vormittag. Er leidet seit Wochen an muskulären Problemen, stand zuletzt in der Liga aber immerhin im Kader. Da Nuri Sahin am heutigen Mittwoch gegen Bayern gesperrt ist, würde Bargfrede eigentlich dringend als Sechser gebraucht werden.

Am Dienstag auf der Pressekonferenz hatte Kohfeldt noch betont, dass es bei Bargfrede prinzipiell gut aussehe: „Bargi kennt solche Spiele. Das könnte schon klappen“ mit einem Einsatz gegen den Rekordmeister.