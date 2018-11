Kruse bleibt definitiv

Wie die "Deichstube" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, wird Max Kruse nächste Saison definitiv für Werder auflaufen. Das soll Kruse dem Verein signalisiert haben.

Kruse, dessen Vertrag bei Werder bis 2019 läuft, will Werder auch in der kommenden Saison die Treue halten, meldet die "Deichstube". Dies habe er dem Verein signalisert. Die Bremer hätten damit eine extrem wichtige Planstelle in der Offensive besetzt, schließlich ist Kruse der Dreh- und Angelpunkt in Werders Angriffsspiel und der beste Scorer des Teams.

Sollte sich Kruses Willenserklärung bewahrheiten, hätten Werder zudem einen Störfaktor für die Saisonvorbereitung eliminiert. Im vergangenen Jahr machten nämlich immer wieder Gerüchte die Runde, wonach Kruse den Verein vorzeitig verlassen könnte.

Aber ob Kruse seinen Vertrag auch verlängert, ist weiterhin unsicher. Während Werder mehrfach signalisiert hat, auch mittelfristig weiter mit dem 30-Jährigen arbeiten zu wollen, soll Kruse noch zögern. Möglicherweise möchte er die weitere sportliche Entwicklung an der Weser abwarten oder sogar vielleicht zum Karriereende hin bei einem Klub im Ausland spielen, spekuliert die "Deichstube".

