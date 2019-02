Werder hilft Max Kruse mit Schutz und totaler Loyalität, sich ein neues und seriöses Image zuzulegen, um nach der Karriere im Fußball arbeiten zu können. Im Gegenzug hofft Werder auf eine Vertragsverlängerung.

Dass Max Kruse nicht mehr Max Kruse ist, hat offenbar noch nicht jeder mitbekommen. Vergangenen Dienstag war Thomas Hitzlsperger als Experte zum Pokalspiel Dortmund gegen Werder im Studio der ARD. Hitzlsperger, der den Fußball klug und anschaulich erklärt, statt mit Zuspitzungen zu provozieren, entwarf mit zwei Bemerkungen eher nebenbei ein Bild, wie Kruse in Fußballkreisen offenbar noch immer gesehen wird. Er sei manchmal ein wenig „faul“ sagte Hitzlsperger zunächst. Später, vor dem entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen, bot er Moderator Alexander Bommes eine Wette über zehn Euro an, dass Kruse den womöglich alles entscheidenden Elfer lupfen würde.

Als Moderator Bommes diese Anekdote nach Ende des Spiels vor der Kamera erzählte, war Florian Kohfeldt bereits im Studio. Kohfeldt schüttelte dazu heftig den Kopf. Kruse hatte den Elfmeter sehr seriös ins untere linke Eck gewuchtet, statt ihn in der Art eines Zockers zu lupfen, und Werder hatte dadurch das Viertelfinale erreicht. Die Beschreibungen, die Kruse im Fernsehstudio verpasst bekam, stehen im Widerspruch zu dem Bild, das Werder von Kruse entwirft. In Bremen arbeiten alle im Klub mit, Kruse als eine Art Kruse 2.0 darzustellen. Als einen, der sich gehäutet hat und nun im neuen Gewand daherkommt. Aber außerhalb Bremens hat das eben noch nicht jeder mitbekommen.

Sportlich, das lässt sich anhand von Daten ganz gut belegen, ist Kruse wieder auf dem Weg zur Bestform. Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hat zuletzt öfter den etwas sperrigen Begriff der „talentfreien Arbeit“ benutzt. Zusammengefasst sind das Elemente, die mit Kruses Spiel auf den ersten Blick wenig gemein haben: Laufarbeit, intensive Läufe, Sprints, Zweikampfführung. Die Grundlagen des Spiels, die von der Kreisliga bis zur Champions League gleich sind und die einen durchschnittlichen von einem sehr guten Spieler nicht besonders unterscheiden.

Kruses Aufschwung in Zahlen

Bei Kruse haben sich nicht nur alle relevanten Zahlen im Durchschnitt zum Teil signifikant verbessert, auch in der Spitze sind die Werte deutlich besser. Bis zum Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in der Hinrunde, dem Tiefpunkt der Mini-Krise, kam Kruse auf 10,13 Kilometer Laufleistung pro Spiel und 21,6 Sprints. Er bestritt 7,2 Zweikämpfe pro Spiel und gewann davon 38 Prozent. In den folgenden Spielen erhöhte Kruse jeden einzelnen Wert, er kam nun auf 10,75 Kilometer, auf 27,1 Sprints, und er bestritt neun Zweikämpfe, von denen er 50,2 Prozent gewann.

In drei Spielen, die nach dem tristen 1:3 gegen Gladbach im November vergangenen Jahres folgten, war Kruse seither der Spieler mit den meisten Sprints, in zwei weiteren Partien der mit den meisten Ballaktionen. Die Indikatoren lesen sich vermeintlich klein und nichtig, haben in der Summe aber einen großen Einfluss auf Kruses und damit unmittelbar auch auf Werders Spiel. Kruse ist und bleibt der wichtigste Spieler im Konstrukt und nur ein ebenso spielfitter wie gut eingebundener Kapitän hilft Werder bei der Verwirklichung der hohen Ziele.

Persönlicher Rekord gegen den BVB

Vorläufiger Höhepunkt des Leistungsanstiegs war sein monströs gutes Spiel gegen Dortmund. In acht relevanten Kategorien erreichte Kruse den Bestwert, mit 109 Ballaktionen stellte er einen persönlichen Rekord in einem Pflichtspiel auf. Selbst auf die regulären 90 Minuten heruntergebrochen hätte das noch 82 Ballaktionen entsprochen – als Angreifer und gegen einen Gegner wie den BVB eine unglaubliche Zahl.

Dass Werder das Viertelfinale erreicht hat, lässt sich auch an Kruses grandioser Leistung festmachen. Das Erreichen des Saisonziels, der Europa League, wird nur möglich sein, wenn Kruse die Rückrunde weiterhin auf dem Niveau spielt, wie das bisher der Fall ist. Das belegt aber, wie sehr die Mannschaft noch immer von seiner Leistung abhängig ist. Im Sommer läuft Kruses Vertrag aus, natürlich wollen Frank Baumann und Kohfeldt unbedingt, dass er ihn verlängert. Um das zu erreichen, arbeitet Werder auch daran, dass Max Kruse nicht mehr als Max Kruse gesehen wird.

Kompletter Schutz und totale Loyalität

Hitzlsperger hat deutlich gemacht, wie die Wahrnehmung noch immer ist: Kruse ist ein egoistisches Schlitzohr und Zocker, dem die Ernsthaftigkeit abgeht, wenn sie angebracht ist. Kohfeldt dagegen wird nicht müde zu betonen, wie sehr Kruse in der neuen Rolle des Kapitäns aufgeht. Wie er sich für die Belange der ganzen Mannschaft einsetzt, also das Gegenteil eines Egoisten ist. Eine nächtliche Autofahrt inklusive Unfall, nur wenige Stunden vor dem Training, wurde vom Klub zur nichtigen Bagatelle umgedeutet. Und als Kruse sich vergangenen Sommer Fett absaugen ließ, ohne das mit seinem Arbeitgeber abzusprechen, blieb auch das ohne Folgen. Der Klub hat bis heute keine Stellungnahme abgegeben, der operative Eingriff wird nur hinter vorgehaltener Hand bestätigt.

Werder bietet Kruse, was er woanders nicht bekommen kann: kompletten Schutz und totale Loyalität. Das dürfte ihm kein anderer Verein bieten können. Für eine zweite Karriere im Fußball jedoch braucht er ein seriöses Image, bei Werder helfen alle nach Kräften, sich dieses zu erarbeiten. In Bremen könnte er, so er denn seinen Vertrag verlängert, als gereifter und erwachsener Spieler die Karriere beenden. So könnte er sich Optionen offenhalten, später Trainer zu werden. Das taktische Verständnis habe er, sagen sie bei Werder. Oder er könnte Manager werden. Clever genug sei er, sagen sie bei Werder. Kruse muss nun also nur clever genug sein, seinen Vertrag zu verlängern.