Kritik am Einsatz von Trillerpfeifen

Ohne Ultras, aber dafür mit vielen Trillerpfeifen: Der Protest gegen Montagsspiele kam beim Montagsspiel von Werder gegen Köln nicht bei allen Beteiligten gut an. Eindrücke aus dem Stadion.

Wie viele es genau waren, lässt sich nicht mehr feststellen. Aber ein paar Hundert werden es gewesen sein. Klein, aus Plastik und ziemlich nervtötend, wenn sie im Einsatz waren: Trillerpfeifen. Eine sogenannte „Aktionsgruppe Werderfans gegen Montagsspiele“ hatte vor dem Bundesliga-Duell Werder gegen Köln Trillerpfeifen und dazu passende Handzettel verteilt. „Na, auch gerade von der Arbeit oder der Uni hergehetzt, Urlaub genommen oder krank gemacht? Montag ist doch Müll. Lass uns ein Zeichen setzen – Montagsspiele abpfeifen“, stand auf dem Papier. Und tatsächlich folgten viele Zuschauer, vor allem in der Ostkurve, der Aufforderung: Gerade zu Beginn pfiffen sie nach Leibeskräften, veranstalteten ein gellendes Pfeifkonzert der etwas anderen Art.

Was der Protest gebracht hat? Erstens: Man sprach darüber, am Abend selbst, aber auch am Tag danach noch. Auch die beiden vorangegangen Montagsspiele Frankfurt gegen Leipzig und Dortmund gegen Augsburg hatten für Diskussionsstoff gesorgt, Stichwort Tennisbälle (Frankfurt) und leere Ränge (Dortmund). Allerdings ist zweitens nicht ganz klar, ob sich diejenigen, die am Montag im Weserstadion gepfiffen haben, damit einen Gefallen getan haben. Denn viele Zuschauer auf den übrigen Tribünen störten die Pfiffe. Das machten sie mit ihrem Applaus deutlich, als die Stadionsprecher die pfeifenden Fans darum baten, die vereinzelten Pfiffe zu unterlassen, die beim Hinhören nicht oder nur schwer vom echten Schiedsrichterpfiff zu unterscheiden waren.

„Ich bin froh, dass keiner stehen geblieben ist“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt mit Blick auf die 22 Spieler hinterher. Zumindest einige waren davon tatsächlich irritiert. „Ich habe bei den vereinzelten Pfiffen immer gedacht: Was ist? Abseits?“, schilderte Werder-Profi Maximilian Eggestein. „Grenzwertig“ fand Kohfeldt deshalb auch den Einsatz der Pfeifen, „das war keine gute Idee.“

Pfiffe widersprechen Fair-play-Gedanken

Zumal die Pfeiferei, je länger das Spiel dauerte, immer mehr von der ursprünglichen Absicht der Aktion ablenkten. Für die Idee, Montagsspiele abzupfeifen, lassen sich viele gute Gründe und Mitstreiter finden, auch Kohfeldt ist kein Fan von Montagsspielen, sagte: „Ich freue mich auf 15.30 Uhr am nächsten Samstag.“ Aber da mit zunehmender Spieldauer einzelne Pfeifen vor allem bei Kölner Angriffen gezielt zum Einsatz kamen, muss die Frage erlaubt sein, was das noch mit Fair-play zu tun hatte.

Werder gegen Köln war also kein Spiel wie jedes andere. Konnte es ohne ein paar Hundert Ultras ja auch gar nicht sein. Insgesamt fand Kohfeldt die Stimmung „trotzdem super, aber etwas anders als sonst“. Sportchef Frank Baumann sagte: „Es war natürlich bemerkbar, dass die Ultras nicht da waren. Wir freuen uns, wenn sie beim nächsten Heimspiel wieder dabei sind.“

Eine interessante Erfahrung waren die 90 Minuten im Weserstadion auf jeden Fall. Wie anders die Stimmung ohne Dauergesang in der Ostkurve war, ließ sich am besten in der 76. Minute spüren. Als Claudio Pizarro seinen Kopfball um Millimeter am Bremer Tor vorbei gesetzt hatte, da war im weiten Rund ein kollektives Aufatmen, gefolgt von einem kollektiven Raunen zu hören. In diesem Moment waren das Spiel und seine Betrachter ganz bei sich selbst. In diesem Moment hatte die natürliche Dramatik des Spiels ihre ganze Wirkung entfaltet.