Werder ist nach zuletzt drei Niederlagen in Folge auf Platz sieben in der Bundesliga-Tabelle abgerutscht. Laut Mittelfeldspieler Davy Klaassen gibt es aber keinen Grund, deshalb von einer Krise zu sprechen: „Krise ist ein zu großes Wort. Es war zuletzt zwar nicht ideal, aber wir sind noch Siebter und nicht so schlecht wie jetzt alle schreiben“, sagte er am Dienstag.

