Krasser Außenseiter gegen Bayern

Die Werder-Frauen können sich nur wenig Hoffnung auf ein Weiterkommen im Pokal machen: Sie müssen am Sonnabend beim haushohen Favoriten Bayern München antreten, setzen im Vorfeld aber auf Optimismus.

Es spricht viel dafür, dass sich Werders Fußballerinnen in der dritten Runde aus dem DFB-Pokal verabschieden werden. Sie treten jedenfalls als klarer Außenseiter zum Spiel beim FC Bayern München an diesem Sonnabend (14 Uhr) an. „Die Bayern sind Favorit“, sagt Carmen Roth. Für die Trainerin ist mit der Partie eine Rückkehr verbunden, war sie doch zwischen 2003 und 2017 für den FCB aktiv gewesen, zunächst als Spielerin, später auf der Trainerbank. Sie kennt bereits das Gefühl, mit Werder beim alten Verein ­anzutreten. Das macht ihr allerdings auch ein bisschen Hoffnung: „Wir sollten die positive Erinnerung des letzten Spiels bei den Bayern ­nutzen.“

In der vergangenen Saison hatten die Bremerinnen beim 1:4 in München lange Zeit ein gutes Spiel abgeliefert und noch zur Pause mit 1:0 vorn gelegen. Der Einzug ins Viertelfinale dürfte gleichwohl eine sehr große Hürde darstellen. Schließlich tritt der Vorletzte der Bundesliga beim Tabellenzweiten an. Zudem leidet das Team einmal mehr unter Personalproblemen: Samantha Steuerwald (Kreuzbandriss) fehlt genau wie die anderen Langzeitverletzten. Hinter dem Einsatz der zuletzt erkrankten Cindy König steht ein Fragezeichen.