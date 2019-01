Krake, Büffel und Co.

Wer hat die stärkere Elf? Im Spielervergleich treten die voraussichtlichen Startaufstellungen gegeneinander an. Die Frankfurter Eintracht kommt mit dem gefährlichsten Sturm-Trio der Liga ins Weserstadion.

Ein echter Härtetest steht an: Eintracht Frankfurt und das Sturm-Trio Ante Rebic, Sebastien Haller und Luka Jovic kommen mit dem Rückenwind eines 3:1-Erfolgs über den SC Freiburg nach Bremen. Die „Büffelherde“ trifft allerdings auf Werderaner, die ihren Rückrundenauftakt ebenfalls gewinnen konnten: „Krake“ Jiri Pavlenka blieb beim 1:0-Erfolg in Hannover zum dritten Mal in dieser Saison ohne Gegentor.

Alles deutet für den Sonnabend (18.30 Uhr) auf ein Duell auf Augenhöhe hin. Gelingt dem SV Werder ein wichtiger Heimerfolg im Kampf um die europäischen Plätze? Wir haben die möglichen Startaufstellungen der Teams Position für Position anhand von Klasse, Form und Spielweise miteinander verglichen.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: