Kopfballtor als vorzeitiges Geschenk

Nach seinem Treffer gegen die Hertha und dem erfolgreichen Saisonstart mit Werder könnte es Milos Veljkovic an seinem Geburtstag nun so richtig krachen lassen. Der Verteidiger setzt jedoch andere Prioritäten.

Besser hätte es nun wahrlich nicht laufen können. Am Abend vor seinem 23. Geburtstag köpfte Milos Veljkovic seinen zweiten Bundesliga-Treffer, gewann mit Werder überzeugend 3:1 gegen Hertha und kletterte auf den zweiten Tabellenplatz. Das wären doch die besten Voraussetzungen für eine Riesenparty am Mittwoch, aber der Innenverteidiger winkte ab: „Meine Eltern sind da und haben das Spiel im Stadion verfolgt. Ich werde mit ihnen an meinem Geburtstag etwas essen gehen.“ Groß feiern könne er gar nicht, betonte Veljkovic. „Wir haben doch am Samstag schon wieder ein Spiel gegen Stuttgart.“

Diese Worte dürfte Florian Kohfeldt gern vernommen haben. Der Werder-Trainer hatte nämlich gefordert: „Der Sieg gegen Hertha darf kein Grund sein, völlig durchzudrehen und Party zu machen. Wir müssen gut regenerieren, gut schlafen und dann gegen Stuttgart so weitermachen." Musterprofi Veljkovic wird sich daran halten, trotz seines Geburtstags.

Wer war euer „Man of the Match“ gegen Hertha BSC?