Kopfball-Stafetten vor dem Nieselregen

Werders Stamm-Elf trainierte am Mittwochvormittag zum Teil im dichten Bremer Nieselregen. Max Kruse und Martin Harnik legten zuvor eine sehenswerte Kopfball-Stafette hin.

14 Ballkontakte, alle mit dem Kopf – Martin Harnik und Max Kruse zeigten beim Training der Stammelf am Mittwochvormittag, dass sie die Ballbeherrschung nicht nur mit den Füßen draufhaben. Am Ende landete das runde Leder zielsicher in einer Tonne. Später ging es im dichten Nieselregen unter anderem mit Taktik an der Tafel weiter.

Der Kader, der am Dienstag erfolgreich das Testspiel in Lohne gegen Bielefeld bestritten hat, absolvierte getrennt von der Stammbesetzung eine regenerative Einheit. Claudio Pizarro trainierte darüber hinaus individuell.

Nach dem Training hatte ein junger Fan Glück und bekam die Trainingsjacke von Max Kruse. Dafür hatte sich der Junge, der auch Max heißt, einen Trikottausch ausgedacht. Ob Kruse das Trikot, das ihm nicht passen dürfte, behielt, ist nicht überliefert.

Der kleine Fan Max und Kapitän Max machen nach dem #Werder-Training den Trikottausch. pic.twitter.com/MKmmIcf1oG — BILD Werder Bremen (@BILD_Werder) October 24, 2018

Hier sind die Kopfballkünste von Kruse und Harnik zu sehen: