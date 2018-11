Konkrete Gespräche ab der Winterpause

Angreifer Johannes Eggestein hat am Donnerstag über sein Startelf-Debüt bei den Werder-Profis gesprochen – und seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag.

Beim Pokalerfolg gegen Weiche Flensburg (5:1) feierte Johannes Eggestein sein Startelf-Debüt bei den Werder-Profis – und krönte es mit einer starken Leistung. Am ersten Tor von Claudio Pizarro war er beteiligt, den von Davy Klaassen verwandelten Elfmeter zum 3:1 holte der 20-Jährige raus. Dabei hatte Eggestein gar nicht viel Zeit, sich auf seinen ersten Startelf-Einsatz vorzubereiten. „Ich habe es erst am Spieltag erfahren. Flo (Werder-Coach Florian Kohfeldt, Anm. d. Red.) hat mich im Hotel zur Seite genommen“, sagte der junge Angreifer am Donnerstag. „Ich habe darauf hingearbeitet. Das Gefühl auf dem Platz war natürlich sehr schön.“

Eggestein zeigte sich sowohl mit der Leistung der Mannschaft als auch mit seiner persönlichen Vorstellung gegen Regionalligist Flensburg zufrieden: „Wir haben 5:1 gewonnen, das hat erst einmal zum positiven Gefühl beigetragen. Dass ich dann noch von Anfang an spielen durfte, mit guten Offensiv- und Defensivszenen, hat mich natürlich auch sehr zufriedengestellt.“

„Es gab schon den einen oder anderen Austausch“

Der Stürmer sieht sich auf einem guten Weg, wünscht sich aber auch in der Bundesliga noch mehr Einsatzzeit. „Grundsätzlich habe ich schon einige Spielzeit bekommen, war bisher immer im Kader. Darauf lässt sich aufbauen“, sagte Eggestein.

Zudem äußerte sich der Angreifer zu seinem im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag: „Es gab schon den einen oder anderen Austausch zwischen dem Verein, meinem Berater oder meinem Papa. Aber bis zur Winterpause will ich bei dem Thema erst mal meine Ruhe haben. Dann werden wir die konkreteren Gespräche anfangen, denke ich.“ Johannes Eggestein würde sich freuen, weiter an der Seite seines Bruders Maximilian zu spielen: „Wir hätten natürlich nichts dagegen, weiter zusammen unsere Karriere zu bestreiten. Mein Bruder hat aber auch schon mal gesagt, dass wir nicht so naiv sind, zu glauben, dass wir immer alles miteinander erleben und teilen werden.“

Vor der Konkurrenzsituation in der Werder-Offensive hat Johannes Eggestein dabei keine Angst: „Das sehe ich nicht als Belastung für mich. Ich konnte durchaus schon zeigen, dass ich mich durchsetzen kann.“

