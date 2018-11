Kohfeldts Trainingslager-Bilanz

Das Testspiel gegen Köln steht noch aus, dann ist das Werder-Trainingslager im Zillertal beendet. Trainer Florian Kohfeldt hat schon einmal eine Bilanz gezogen und ist außerordentlich zufrieden.

Das Gasthof „Schulhaus“ thront gewissermaßen über dem Zillertal, direkt am Berg gelegen, 250 Meter über Zell am Ziller, dem Ort des Werder-Trainingslagers. Die Gäste können fast das gesamte Tal überblicken, sehen die rote Zillertalbahn, die gemächlich durch die Szenerie tuckert, und den Fluss Ziller, der sich wie eine hellblaue Linie zwischen den Hotels und Pensionen hindurchschlängelt. In dieser ehemaligen Schule sitzt Florian Kohfeldt, mit dem Zillertal zu seinen Füßen, und zieht bei Schnitzel und Fruchtsaftschorle eine Bilanz des Trainingslagers und der Arbeit mit seinen „Schülern“. Der Werder-Trainer spricht über…

… die Bedingungen im Trainingslager:

„Ich ziehe ein überwiegend positives Fazit. Nur, dass sich Aron Johannsson verletzt hat, ist natürlich nichts, worüber man sich freut. Auch dass Jannes Vollert nach Hause fahren musste, war nicht so geplant. Ansonsten hatten wir überragendes Wetter, ein überragendes Hotel und kaum Verletzte. Der Platz könnte zwei, drei Meter breiter sein, aber alles andere kann man sich nicht besser vorstellen als hier im Zillertal. Alle Spieler, die zum engen Bundesliga-Kader gehören, konnten fast alle Einheiten absolvieren. Das ist wichtig, denn die jetzige Phase der Vorbereitung kannst du nicht mehr aufholen, sowohl konditionell als auch bei den taktischen Grundlagen.“

… die Einstellung der Spieler:

„Von der Einstellung der Mannschaft war ich nahezu begeistert. Die Spieler mussten in verschiedenen Bereichen über ihre Grenzen gehen – körperlich, aber auch geistig. Ich habe immer wieder versucht, mit ihnen auch im ermüdeten Zustand taktische Dinge weiterzuentwickeln. Da will ich die Gruppe der älteren Spieler bewusst herausheben: Niklas Moisander, Theo Gebre Selassie, Max Kruse, Martin Harnik und Basti Langkamp. Ich habe ihnen immer mal wieder angeboten, einen Lauf oder eine Einheit wegzulassen. Die wollten aber nicht. Das hatte einen guten Effekt auf die Truppe. Der Gradmesser werden natürlich die Spiele gegen Worms und Hannover sein, aber ich habe eine Mannschaft erlebt, die extrem lernbereit und leistungsbereit war. Das ist eine Mannschaft, die etwas erreichen will. Wir sind konditionell und taktisch an dem Punkt, an dem ich zu diesem Zeitpunkt sein wollte.“

… die fehlenden Spieler und ausstehenden Neuzugänge:

„Bezogen auf die WM-Fahrer (Ludwig Augustinsson, Milos Veljkovic und Yuya Osako, Anm. d. Red.) war es überhaupt nicht störend, dass sie fehlten, denn sie hatten den Mehrwert einer WM. Selbst für Yuya, der neu dazukommt, ist es kein Nachteil, weil ich bei ihm nicht mit einer langen Eingewöhnungszeit rechne. Er kann außen spielen, auch wenn er sich im Zentrum wohler fühlt. Er kann auch als Achter oder Zehner hinter einem zentralen Stürmer zum Einsatz kommen. Klar ist zudem, dass wir noch einen zweiten Torwart und ein bis zwei Mittelfeldspieler suchen, tendenziell eher zwei. Natürlich hätte jeder Trainer der Welt, die lieber gestern als heute da. Aber Qualität geht vor Schnelligkeit. Ich bin nach wie vor sehr optimistisch, dass wir diese Qualität bekommen und wir die neuen Spieler zeitnah präsentieren können. Wenn sie kommen, dann müssen sie in ein funktionierendes Gebilde kommen.“

… die Situation im Mittelfeld:

„Wir haben mit Philipp Bargfrede einen Top-Sechser und mit Maxi Eggestein einen Achter, der einen gewaltigen Entwicklungsschritt gemacht hat. Dann gibt es eine Mittelfeldposition, auf der sich Kevin Möhwald schon sehr ordentlich bewegt. Es ist nur diese eine Position, auf der der Konkurrenzkampf noch nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Dort geht es bei der Neuverpflichtung eher um die Spitze als um die Breite. Wenn wir über die Spitze reden, werde ich mich gegebenenfalls mit einem neuen Spieler zufriedengeben. Der grundsätzliche Plan ist aber weiterhin, zwei Mittelfeldspieler zu holen – einen strategisch-kreativen plus einen defensiven mit Abräumerfähigkeiten.“

… Spieler, die positiv aufgefallen sind:

„Wir haben in der Offensive einen sehr großen Konkurrenzkampf. Florian Kainz zeigt, wie er diesen Konkurrenzkampf annehmen will. Er ist sehr präsent. Wenn Philipp Bargfrede fit ist, hat er eine Qualität, die sehr schwer zu finden ist. Maxi Eggestein wird mehr Verantwortung übernehmen. Er ist ein Spieler, der richtig eklig sein kann. Maxi ist extrem laufstark und zweikampfstark. Wenn ich ihn hier erlebe, geht mir das Herz auf. Ich kenne den Jungen ja schon, seit er mit 15 zu uns gekommen ist. Der ist jetzt richtig erwachsen und hat einen Namen in der Liga. Er kann jetzt auch mal Nase an Nase vor dem Gegenspieler stehen oder den Schiri anschreien.“

… die Ziele der Mannschaft:

„Wir wollen eine gewisse Ergebnisorientierung mischen mit Attraktivität, mit Kombinationsfußball. Dadurch wird man leicht als schönspielende Mannschaft verschrien, aber wir müssen nicht immer die Lieben sein. Da gibt es eine Entwicklung. Das kommt aus der Mannschaft heraus. Die Jungs hatten im Trainingslager einen Abend für sich mit Andreas Marlovits (Teampsychologe, Anm. d. Red.), über den ich viel Positives gehört habe. Dabei haben sie auch darüber geredet, wofür sie stehen wollen. Es gibt Phasen im Spiel, die gewinnt man nicht durch guten Kombinationsfußball.“

… das System:

„Wir werden nicht nur ein System spielen. In der Rückrunde haben wir die Mehrzahl der Spiele im 4-3-3 bestritten. Hinten werden wir klar zwischen Dreier- und Viererkette wechseln können. In der defensiven Grundordnung legen wir uns nicht fest, die wird sich weiterhin ein Stück weit nach dem Gegner richten. In der Offensive werden wir uns auf zwei Grundsysteme fokussieren. Ein Zweier- oder Dreiersturm sind möglich. Vorne geht es darum, immer wieder in die gleichen Staffelungen zu kommen. Da haben wir uns mehr Muster erarbeitet.“

… die jungen Spieler im Trainingslager:

„In der Gesamtheit kann ich die jungen Spieler nur loben. Sie waren körperlich natürlich alle nicht in der Lage, diese Intensität über den gesamten Zeitraum mitzugehen. Aber das ist völlig normal. Alle sind sehr gut vorbereitet gewesen. Man hatte nicht das Gefühl, dass da ein Riesenabstand ist, sowohl körperlich als auch taktisch. In der Gruppe waren sie angenehm zurückhaltend und trotzdem integrativ. Einzelbewertungen möchte ich bei ihnen nicht vornehmen, weil ich Sorge habe, dass dann ein Hype entsteht, den wir nicht wieder einfangen können. Vielleicht wird der ein oder andere in der Saison aber mehr Einsatzzeiten bekommen als man jetzt denkt.“