Kohfeldts Sparringspartner

Wenn alles läuft wie geplant, arbeitet Thomas Schaaf ab dem 1. Juli als Technischer Direktor bei Werder. Für Cheftrainer Florian Kohfeldt wäre Schaaf Ratgeber und Ansprechpartner.

Es ist schon eine ganze Zeit her, dass Florian Kohfeldt mit Thomas Schaaf gesprochen hat, „irgendwann im letzten Jahr“, sagt Kohfeldt. Wenn alles so läuft wie geplant, dann werden sich Schaaf und Kohfeldt demnächst regelmäßiger austauschen. Werder will Thomas Schaaf als Technischen Direktor holen, bis Ende April soll alles unter Dach und Fach sein, und ab dem 1. Juli wird Schaaf dann seine Arbeit aufnehmen. Mit welcher Aufgabenstellung genau?

Für Florian Kohfeldt wird Schaaf vor allem Gesprächs- und Austauschpartner sein. „Er wäre für mich jemand, bei dem ich Rat suchen könnte“, sagt Kohfeldt, „es wäre ein großer Gewinn, wenn er mit uns arbeiten würde.“ Auf die Arbeit des Cheftrainers Kohfeldt würde Schaaf keinen Einfluss nehmen. Das wäre nicht in Kohfeldts Sinne und ist auch nicht so geplant. „Für die Profimannschaft bin allein ich derjenige, der vorgibt, wie wir spielen wollen“, sagt Kohfeldt.

Schaaf wäre zuständig fürs große Ganze außerhalb der Profimannschaft: Schaaf soll die Trainer im Verein ausbilden und schulen. Er soll die Entwicklung der Nachwuchsspieler und die Umsetzung einer Spielphilosophie in allen Mannschaften im Auge behalten. Er soll dafür sorgen, dass Werder und sein Nachwuchsleistungszentrum für die größten Talente in Deutschland eine attraktive Alternative bleibt.

Schaaf kann dabei seinen Namen, seine Qualifikation und seine Erfahrung einbringen. Schaaf arbeitet seit Jahren als sogenannter „Technical Observer“ in der Champions League, analysiert und identifiziert dort Spiele, Spielverläufe und Konzepte. Er hält weltweit Vorträge. „Er könnte auch Einflüsse des internationalen Spitzenfußballs einbringen“, sagt Kohfeldt.