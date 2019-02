Kohfeldts sonnige Aussichten

Dass Florian Kohfeldt in einen besonderen Modus geschaltet hat, war auf der Pressekonferenz zum Spiel bei Hertha BSC genauso wenig zu übersehen wie am Mittag die Sonne tankenden Menschen am Osterdeich. In den wettermäßig tristesten Wochen des Winters hat sich Werder in eine Verfassung und in eine Position gebracht, die den Verein und seine Fans von Großem träumen lässt. „Aus meiner Sicht ist es die schönste Zeit. Als Cheftrainer darf ich das ja zum ersten Mal miterleben. Das ist viel schöner als im letzten Jahr“, sagte Kohfeldt. Bei Werder steht nicht mehr nur die Verhinderung des Schlimmsten im Vordergrund.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.