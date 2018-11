Kohfeldts Plan mit den Flügelspielern

Werder will sein Offensivspiel noch früher ins Zentrum verlagern, passt daher das Anforderungsprofil an seine Flügelspieler leicht an: Florian Kohfeldt stellt vermehrt Mittelstürmer auf die Seiten.

Ishak Belfodil war so etwas wie das Versuchobjekt. Im vergangenen Sommer kam der Algerier auf den letzten Drücker und wurde als Mittelstürmer präsentiert. Belfodil selbst sah sich eher eine Linie dahinter, als Zwischenlösung aus Mittelstürmer und Zehner. Und am Ende absolvierte der Spieler dann die meisten seiner Partien auf dem Flügel.

Florian Kohfeldt sah etwas Anderes in Belfodil als die Fans – und wohl auch als Belfodil selbst. Unter Alexander Nouri wurde der Angreifer fast nur als Mittelstürmer eingesetzt, Kohfeldt versetzte den Spieler sehr oft auf die Außenposition. Später setzte der Trainer auch noch Aron Johannsson "positionsfremd" ein, und wie Belfodil auch machte Johannsson seine auffälligsten Spiele nicht in zentraler Stürmerposition, sondern auf dem Flügel.

Wobei auch diese starre Verortung nicht ganz korrekt ist: Kohfeldt definiert das Betätigungsfeld seiner Flügelangreifer variabler als andere Trainer. Natürlich ist auch der klassische Durchbruch zur Grundlinie erwünscht, um danach den Ball zur Mitte zu flanken. Aber oberste Priorität hatte und hat dieses Angriffsmuster nicht bei Werder. Verstärkt wird dieser Trend wohl nochmals in der anstehenden Saison.

Vom Zentrum auf den Flügel

Im Kader stehen mit Florian Kainz und Milot Rashica zwei Spezialisten für die Außenbahn, die sehr geradlinig spielen können, mit Dribblings und viel Tempo. An klassischen Flügelspielern war es das dann aber schon im Bremer Kader. Dafür hat Kohfeldt mittlerweile ein halbes Dutzend Spieler zusammengesammelt, das diese sehr spezielle Art des Zwischenlinienspiels beherrscht – oder wenigstens die entsprechenden Ansätze zeigen.

Kohfeldt will in der Regel keine Spieler, die an der Linie kleben. Im Gegenteil sollen die Bremer Außenspieler von ihrer breiten Ausgangsposition diagonal ins Zentrum ziehen, durch die engen Räume kombinieren oder den Abschluss suchen. Yuya Osako ist so ein Spieler, der als hängende Spitze spielen kann, aber auch auf einer der Seiten. Oder Martin Harnik. Oder Fin Bartels. Oder Johannsson. Oder die beiden Youngster Josh Sargent und Johannes Eggestein.

Werder will sich in Zukunft noch mehr durchkombinieren zum gegnerischen Tor, und zwar offenbar in der Art, dass der Weg früher als bei anderen Mannschaften in die Halbräume und ins Zentrum führt. Der klassische Dreisatz Flanke-Kopfball-Tor dürfte kein Bremer Markenzeichen der Zukunft sein. Ganz verschwinden wird diese Art des Angriffsfußballs aber nicht.

Strafraumstürmer für bestimmte Spielsituationen

Ein großes Kohfeldt-Schlagwort ist die Flexibilität. Überspitzt formuliert lebte Werders Offensivspiel eine ganze Zeit lang von Max Kruse und dessen Tagesform. Kohfeldt verlagerte den Fokus auch auf die Halbräume und später auf die Flügel. Es sei unmöglich, alle Spuren gleichzeitig zu verteidigen und der Gegner soll nicht wissen, wann Werder wo angreift. Und auf welche Art und Weise.

Die Idee mit den inversiven Flügelspielern, also jenen, die eher von der Seite in die Mitte drängen und damit schneller in die gefährliche Zone, statt die Linie entlang durchzubrechen, ist nicht neu. Aber sie fügt Bremens Offensivspiel eine neue Farbe hinzu, die es in der Vergangenheit in der Ausprägung nicht gab. Die Menge an Spielern, mit denen Kohfeldt nun für diese Positionen plant, ist zudem bemerkenswert. Auch das ist ein Mosaiksteinchen auf dem Weg, noch weniger ausrechenbar zu sein für den Gegner und innerhalb einer Partie schnell und unkompliziert reagieren und umstellen zu können.

Die Kaderplanung ist im Sommer darauf ausgelegt, dass der klassische Strafraumstürmer zwar für bestimmte Spielsituationen mit Spielern wie Eggestein, Johannsson, Harnik oder Sargent immer noch im Kader steht - die Regel dürfte aber sein, dass sich Werder alternative Routen in den gegnerischen Strafraum sucht als mit stringent über die Flügel vorgetragenen Angriffen.

Schnell und oft in den Strafraum

Durch das schnelle Zur-Mitte-Ziehen der Angreifer verändert sich auch das Anforderungsprofil der Außenverteidiger oder Außenbahnspieler dahinter ein wenig. Im 4-3-3 schieben die Außenverteidiger in einen noch größeren Raum und nehmen die eigentliche Position des Flügelstürmers ein, ohne dabei ihre absichernde Funktion zu vergessen. Werder spielt mit seitenrichtigen Außenverteidigern, also einem Linksfuß auf der linken Seite und einem Rechtsfuß auf der rechten Seite, in der Regel dürften diese Spieler den Teamkollegen davor also hinterlaufen.

Im Sinne der Gegnerbindung sind das wichtige Laufwege, um im überfrachteten Zentrum ein bisschen mehr Platz zu schaffen für die Mitspieler. Als Vorlagengeber mit Hilfe handelsüblicher Flanken von der Grundlinie oder aus dem Halbfeld dürften die Bremer Außenverteidiger im Liga-Vergleich eine eher untergeordnete Rolle spielen. Werder will das Geschehen einfach schneller und öfter in den gegnerischen Strafraum verlagern – und dort dann mit vielen gelernten Abschlussspielern von allen Seiten auch zum Torerfolg kommen.