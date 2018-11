Kohfeldts Plan B bringt den Sieg

Werder bringt seine ursprünglichen Ideen gegen den VfL Wolfsburg nicht durch, findet aber die geeigneten Alternativen und siegt am Ende verdient und erstmals ohne Gegentor.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt veränderte seine Startelf auf zwei Positionen: Für den gesperrten Milos Veljkovic rückte Sebastian Langkamp in die Mannschaft und Florian Kainz ersetzte Nuri Sahin. Kohfeldt kehrte in seiner Grundordnung aber von der Dreierkette wieder zurück auf eine Viererkette und das gewohnte 4-3-3. Vor Jiri Pavlenka verteidigten Theo Gebre Selassie, Langkamp, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson (von rechts nach links). Philipp Bargfrede rückte wieder auf seine angestammte Position auf der Sechs, Maximilian Eggestein und Davy Klaassen auf die Halbpositionen daneben. Kainz auf dem linken und Yuya Osako auf dem rechten Flügel bildeten zusammen mit Max Kruse im Zentrum den Dreierangriff.

Wolfsburg musste zwangsläufig zwar nur auf einer, dafür aber sehr entscheidenden Position umbauen: Für den kurzfristig verletzten Ignacio Camacho rückte Innenverteidiger Marcel Tisserand auf die Sechs. Bruno Labbadia blieb also trotz des Ausfalls seines wichtigsten Spielers beim 4-1-4-1, das Werders 4-3-3 im Grunde sehr ähnelte – was sich gerade zu Beginn des Spiels in einigen Aspekten zeigte und Wolfsburg in die Karten spielte.

Die Gäste konnten im Pressing gut mit Mannorientierungen arbeiten, stellten vorne mit drei Spielern zu und deckten dahinter mit klaren Zuordnungen. Besonders in den Halbräumen machte sich diese Manndeckung der Wolfsburger Achter gegen Werders Achter bemerkbar. Eggestein und Klaassen waren nicht gut eingebunden, fanden die Räume nicht, von denen aus Werder seine Angriffe hinter die Abwehr initiiert. Wolfsburgs Maximilian Arnold klebte zeitweise regelrecht an Eggestein, auf der anderen Seite teilten sich Yunus Malli und Renato Steffen die Arbeit gegen Klaassen. Und weil Tisserand sich kaum aus seinem Bereich im Zentrum bewegte und Kruse immer auf dem Schirm hatte und die gegengleichen Läufe der Angreifer aufgenommen wurden, blieben Werders übliche Anspielstationen zugestellt und es gab kaum Tiefe im Bremer Spiel.

Werder verpasste es in den ersten 20, 25 Minuten, den Fokus der Wolfsburger auf die Halbräume insofern für sich zu nutzen, um über alternative Routen ins Angriffsdrittel zu gelangen. Etwa verstärkt über Bargfrede auf der Sechs zu spielen, der auf das Einrücken der Wolfsburger Mittelfeldspieler in die Halbräume mit Seitenverlagerungen und damit Überzahlsituationen am Flügel hätte reagieren können.

Pressingfalle schnappt nicht zu

Im Spiel gegen den Ball hatte sich Kohfeldt eine Pressingfalle überlegt, die im besten Fall zu einigen sehr gefährlichen Ballgewinnen hätte führen können – de facto aber nie wirklich zuschnappte. Werders Flügelangreifer sollten den Wolfsburger Innenverteidigern, die fast ausschließlich alleine, also ohne Unterstützung eines abkippenden Sechsers oder Achters, den Spielaufbau regeln, den kurzen Pass auf den ballnahen Außenverteidiger zustellen, das Pressing zunächst also eher nach innen statt wie gewohnt nach außen lenken.

Dadurch sollte ein Chipball provoziert werden, den Werders Spieler aus ihrer zunächst eher passiven Formation dann aggressiv attackieren sollten. Werder wollte den Ballempfänger dann von vorne mit einem Achter anlaufen und in dessen Rücken den Passweg mit den zuvor eher passiven Angreifern abkappen. Die Idee an sich war nicht das Problem, sondern die unsaubere Ausführung.

Werders Flügelangreifer liefen zu forsch an und lauerten stattdessen zu wenig, also spielte Wolfsburg die Bälle schnell diagonal auf die ballferne Seite und löste sich so relativ einfach und wirkungsvoll aus dem Bremer Pressing. Zumal Werders Verschieben dann immer zu spät war, um den anschiebenden Außenverteidiger zu stellen. Deshalb hatte Wolfsburg in der Anfangsphase nicht nur ein optisches Übergewicht, sondern auch die besser strukturierten Angriffe und mehr Szenen im torkritischen Bereich. Eine echte Chance hatten die Gäste allerdings auch nur durch Wout Weghorsts Querschläger, der am Pfosten landete.

Werders Umstellungen greifen

Werder verwarf seinen Plan im Spiel gegen den Ball nach 20 Minuten und stellte auf ein handelsübliches 4-4-2 im Pressing um, mit Klaassen neben Kruse in der Spitze. Das funktionierte deutlich besser, Werder bekam die guten Wolfsburger Verlagerungen verteidigt und übernahm nach und nach die Spielkontrolle. Die Gäste dagegen rückten von ihrem mutigen Angriffspressing immer mehr ab und zogen sich zehn, 15 Meter weiter zurück. Jetzt wurde Bargfrede tatsächlich zum entscheidenden Faktor, der nicht nur als Balleroberer stark war, sondern auch als Ballverteiler – und den Wolfsburg viel zu lange gerade in seiner offensiven Rolle nicht auf dem Schirm hatte.

Die Bremer Führung war ein Produkt aus einem halbwegs gelungenen Spielzug über das Pärchen Eggestein/Gebre Selassie, als sich Eggestein im Rücken von Arnold auf den Flügel fallen ließ und Gebre Selassie damit die Innenbahn aufmachte und der ohnehin sehr starken Strafraumbesetzung Werders. Vier Bremer Spieler waren bei Gebre Selassie Flanke gegen vier Wolfsburger Verteidiger, alle vier mit dem Vorteil erst agieren zu können und nicht zufällig war es mal wieder Klaassen, der den abgeprallten Ball als erster erreichte und traf.

Wolfsburg kam wieder eine Spur mutiger aus der Kabine, hatte aber bis auf Brooks' Chance nach einem Standard keine gefährlichen Momente. Erst mit der Einwechslung von Daniel Ginczek und der Umstellung auf ein 4-4-2 mit zwei Sechsern wurde Wolfsburg in beide Richtungen wieder griffiger. Jetzt konnte einer der Sechser Bargfrede besser attackieren und mit Ginczek, der ebenso ausgeprägte wie unterschätzte Fähigkeiten als Zehner hat, durchs Zentrum mehr Gefahr erzeugt werden.

Bremen findet die richtigen Alternativen

Wolfsburg hatte jetzt wieder mehr Präsenz im Angriffsdrittel und über die linke Seite mit Josip Brekalo einen Spieler, der Gebre Selassie ordentlich zusetzte. Kohfeldt ließ dagegen Bargfrede als klaren Sechser und Staubsauger im Raum vor der Abwehr, um auf die zu erwartenden langen Bälle und den daraus resultierenden Kampf um die zweiten Bälle diese Position permanent besetzt zu haben. Mit der Einwechslung von Claudio Pizarro (für Kainz) als Spitze und Kruse auf der Flügelposition war wieder eine bessere Staffelung in der Offensive gegeben, die Werder mit einem sauber herausgespielten Tor zur Entscheidung durch den ebenfalls eingewechselten Johannes Eggestein veredelte.

Werder zeigte nicht seine beste Saisonleistung, das Trainerteam verhob sich ein wenig mit seinem Pressingplan in den ersten Minuten, die Ideallösung mit den Angriffen durch die Halbräume griff nicht und wieder gab es Phasen im Spiel, in denen die Mannschaft nur wenig Kontrolle hatte. Aber anders als etwa gegen Hannover oder Nürnberg riss die Mannschaft das Spiel diesmal durch und spielte gegen einen keinesfalls enttäuschenden Gegner auch erstmals zu Null. Das darf als Fortschritt betrachtet werden: Werder ist variabel genug und hat aus den letzten Spielen gelernt.

