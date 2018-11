Kohfeldts Maßnahmen laufen ins Leere

Werder hat gegen den 1. FC Nürnberg erst alles im Griff und spielt dominant wie selten zuvor. Aus kleinen Ungenauigkeiten wird dann am Ende aber ein großes Chaos.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt begann mit der üblichen Formation und dem üblichen Personal, also wieder mit Philipp Bargfrede auf der Sechs und Martin Harnik auf der rechten Offensivseite. Bargfrede sollte für hohe Ballgewinne im Mittelfeld sorgen, Harnik den offensiv starken Nürnberger Außenverteidiger Tim Leibold ausbremsen. Daraus ergab sich das gewohnte 4-3-3 mit Theodor Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson in der Viererkette, Bargfrede davor, flankiert von Maximilian Eggestein und Davy Klaassen. Harnik auf rechts und Yuya Osako auf der linken Seite bildeten das Flügelpärchen, Max Kruse spielte wie immer im Zentrum.

Der Club formierte sich wie erwartet in einem 4-1-4-1, brachte mit Matheus Pereira aber nur einen seiner beiden Last-Minute-Zugänge. Virgil Misidjan saß zunächst auf der Bank. Der Club wollte mit seiner ersten Viererkette im Mittelfeld schon die Halbräume schließen und Werder daran hindern, sich früh ins Zentrum zu kombinieren. Die Achter Hanno Behrens und Alexander Fuchs mussten aber phasenweise noch weiter verschieben – auch, weil Pereira in seinem ersten Bundesligaspiel auf seiner rechten Verteidigungsseite nicht immer auf der Höhe war und sehr schludrig im Pressing arbeitete.

Werder bearbeitete die Flügel, besonders den linken, konsequent und rückte mit zunehmender Spieldauer immer noch weiter im Verbund nach vorne. Damit wurde automatisch auch das Pressing besser, das in den ersten Sequenzen noch etwas zusammenhanglos blieb, weil Kruse und Klaassen zwar hoch anliefen, gegen zwei Innenverteidiger und einen Sechser plus Club-Keeper Fabian Bredlow aber auf verlorenem Posten waren, weil die Verbindung zu den zu tief stehenden Mitspielern nicht gegeben war.

Bärenstarkes Gegenpressing

Nürnberg konnte sich aus zwei Gründen kaum noch konstruktiv befreien: Zum einen war durch die verschobene Staffelung gegen den Ball die Ausgangsposition der Spieler für eigene Konter schlecht, die Gäste hatten ein paar ordentliche Ballbesitzphasen, konnten aber keinerlei Druck nach vorne entwickeln. Und zum anderen war Werders Gegenpressing bärenstark. Werder hatte schnelle Ballgewinne, rückte mit Innenverteidiger Moisander fast in die Positon eines Mittelfeldspielers auf und erdrückte den Club mit seiner enormen Präsenz und Ballsicherheit.

Die Gäste waren immer einen Schritt zu spät und kamen erst gar nicht in die gewünschten Zweikampfsituationen. Die Führung durch Eggestein war eine logische Konsequenz der Überlegenheit, wenngleich auch eher Werder untypisch per Fernschuss erzielt.

Zu wenig Ruhe vor dem Tor

Aber: Trotz der enormen Überlegenheit erspielte sich die Mannschaft zu wenige wirklich zwingende Torchancen. Wie schon in den Spielen davor fehlte am und um den gegnerischen Strafraum an der richtigen Entscheidungsfindung. Die Spieler kamen oft genug in gute Abschlusspositionen, spielten dann aber entweder ein Pass zu viel oder übersahen den besser postierte Mitspieler. Werder hätte mit mehr Ruhe und Klarheit nicht eine oder zwei, sondern vier, fünf oder sechs gute Torchancen erspielen können.

In den Minuten vor der Halbzeit ließ die Mannschaft dann plötzlich in allen Bereichen nach. Das Positionsspiel wurde schlampig, die Zonen nicht mehr auf den Punkt besetzt. Zunächst fiel das nicht groß ins Gewicht, weil Werder trotzdem noch die Spielkontrolle hatte, aber schon zu diesem Zeitpunkt keine Torabschlüsse mehr.

Mit der Umstellung des Clubs zur zweiten Halbzeit wurden die Bremer Probleme aber immer mehr sichtbar. Nürnberg zog Pereira vom Flügel ins Zentrum und stellte auf ein 4-3-3 um. Der laufstarke Fuchs verstärkte nun die Arbeit auf dem rechten Flügel, mit Pereira war eine ständige Anspielstation zum bis dato völlig abgemeldeten Mikael Ishak im Zentrum gegeben – und damit im Umkehrschluss auch Werders bis dahin nahezu ungestörter Spielaufbau auch anders angelaufen.

Partie kippt nach Doppelwechsel

Nach einer Stunde wechselte der Club doppelt und ließ die Partie dadurch langsam auf seine Seite kippen. Mit Eduard Löwen über links und Misidjan über rechts war nun noch mehr Dynamik und Tempo im Spiel der Gäste, Yuya Kubo beschäftigte Werder in einem flachen 4-4-2 im Zentrum als hängende Spitze zusätzlich zu Ishak.

Nun hatte Werder das Problem, das in der ersten Halbzeit noch die Gäste hatten: Wegen des schlecht vorbereiteten Positionsspiels konnte die Mannschaft nicht mehr ins Gegenpressing aufrücken, war zu spät dran, hatte in der Konsequenz weniger den Ball und verlor die Kontrolle über die Partie. Kohfeldt wollte dem mit Milot Rashicas Tempo und der Ballsicherheit von Nuri Sahin entgegenwirken, die kurz nacheinander ins Spiel kamen. Aber weder konnte Rashica im Umschaltspiel Akzente setzen, noch Sahin das vorhandene Chaos ordnen.

Werder lief viel hinterher, zog sich immer weiter zurück, verteidigte kaum noch nach vorne und kam fast gar nicht mehr in klare Kontersituationen – und wenn, wurden diese durch Rashicas Eigensinn zunichtegemacht. Club-Coach Michael Köllner warf in der Schlussphase mit Törles Knöll noch einen zweiten wuchtigen Angreifer ins Spiel und löste die Absicherung im Mittelfeldzentrum dafür auf. Die Außenverteidiger spielten nun so hoch wie Flügelstürmer.

Erst verunsichert, dann müde und überfordert

Kohfeldt reagierte mit der Einwechslung von Marco Friedl für Osako und wollte den Vorsprung irgendwie über die Zeit retten. Kruse als einzig verbliebener Offensivspieler konnte keine Bälle mehr festmachen, Werder konnte sich nicht mehr befreien und verteidigte trotz Überzahl in Tornähe einen an sich leicht zu verteidigenden langen Ball schlecht, der in der Folge zum Ausgleich führte. Die totale Konfusion gipfelte in einen Ballverlust nach dem Anspiel und einen Konter der Gäste, der beinahe sogar noch zur Niederlage geführt hätte.

Werder hat zwei Punkte fahrlässig und schwer erklärbar liegen lassen. Erneut war die Mannschaft nicht in der Lage, über 90 Minuten auf einem konstant hohen Niveau zu agieren, wirkte erst verunsichert, dann müde und am Ende überfordert mit einem Gegner, der zwar jederzeit Fußball spielen wollte, aber an und für sich kaum torgefährlich war.

Wie schon gegen Frankfurt fehlte das Korrektiv auf dem Platz, das schnell gegensteuert und dem eigenen Spiel wieder mehr Ordnung und Struktur verleiht. Trotz der vielen erfahrenen Spieler auf dem Platz und trotz Kohfeldts Maßnahmen von außen hat Werder das nicht mehr geschafft und am Ende eine der schlechtesten Halbzeiten unter Kohfeldt hingelegt – mit dem letztlich gerechten Resultat.

