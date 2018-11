Kohfeldts Mammutprogramm

Für Florian Kohfeldt jagt im Zillertal-Trainingslager ein Termin den nächsten. Das Bemerkenswerte dabei: Der Werder-Trainer wirkt trotzdem nie gestresst, sondern hat großen Spaß an seiner Arbeit.

Nach den beiden Testspielen am Sonntag wollte Florian Kohfeldt eigentlich nur eben über den Platz des Parkstadions in Zell am Ziller zu den wartenden Journalisten gehen. Bis der Werder-Trainer auf der anderen Seite des Spielfelds ankam, dauerte es dann jedoch rund zehn Minuten. Geduldig erfüllte der 35-Jährige erst noch die Autogramm- und Fotowünsche zahlreicher Fans. Diese Szene ist bezeichnend für die bisherigen vier Tage im Zillertal: Alle wollen etwas von Kohfeldt, der Coach ist rund um die Uhr gefordert.

Er war stets vor den Spielern auf dem Platz, um das Training vorzubereiten. Er beantwortete regelmäßig die Fragen der Journalisten. Er stellte sich in einer Fragerunde den Fans und nahm sich immer viel Zeit für die Anhänger, die am Trainingsplatz warteten. Er hielt einen Vortrag vor den mitgereisten Sponsoren. Und auch in der Sendung „Up‘n Swutsch“ des vereinseigenen Senders trat er noch auf.

Kohfeldt absolvierte ein echtes Marathonprogramm, wirkte dabei aber nie gestresst oder abgelenkt. Während der Einheiten war er voll fokussiert, stand mitten auf dem Platz und unterbrach die Übungen immer wieder, um den Spielern Tipps zu geben. „Das Training hat absolute Priorität, da darf es keine Abstriche geben“, betont Kohfeldt. Bis in die Nacht sitzt er stets im Teamhotel, um mit seinen Assistenten Thomas Horsch und Tim Borowski die Einheiten zu planen und zu analysieren.

Das Trainingslager sei aufwendig, aber mache viel Spaß, sagt Kohfeldt. „Als Arbeit im eigentlichen Sinne empfinde ich das nicht. Es ist ein Traumjob.“ Nur eine Sache könnte dafür sorgen, dass der Trainer trotz aller Freude bei der Arbeit einmal die gute Laune verliert: „Meine sieben Stunden Schlaf, die brauche ich. Das ist ganz wichtig.“