Kohfeldts Loblied auf Kruse

Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat ausführlich über die Suche nach einem neuen Kapitän gesprochen. Er nannte vier Kandidaten, wobei sich Max Kruse als Favorit für den Posten herauskristallisierte.

Gefallen ist die Entscheidung natürlich noch nicht, und es wird auch noch eine Weile dauern. Irgendwann am Ende der Vorbereitung auf die kommende Saison wolle er bekannt geben, wer neuer Kapitän und somit Nachfolger von Zlatko Junuzovic wird, sagte Trainer Florian Kohfeldt. Er nannte auch sogleich vier Kandidaten: Max Kruse, den aktuellen Vize-Kapitän, Niklas Moisander, den Abwehrchef, Thomas Delaney, den Anführer im Mittelfeld, und Philipp Bargfrede, den dienstältesten Werder-Profi. "Sie haben die Persönlichkeit und die Qualität, um andere zu führen, ohne dass ihre eigene Leistung darunter leidet. Die können das", betonte Kohfeldt.

Der Coach traut es also allen vier Spielern zu, klarer Favorit ist aber allem Anschein nach Kruse, denn Kohfeldt stimmte am Mittwoch in einer Medienrunde ein wahres Loblied auf den Topscorer an. "Für mich ist Max ein Vorbild für das, was ich auch vorleben möchte. Nämlich, dass eine gewisse Lockerheit dazu gehören muss. Wie wir Fußball spielen wollen, hat auch etwas mit Mut zu tun. Das kannst du nicht nur mit so einer Musterschülermentalität. Du musst auch mal frech sein, wenn wir so spielen wollen."

Kruse ist bekanntlich durchaus für Scherze zu haben. "Aber wenn wir trainieren, dann trainieren wir. Wenn wir spielen, dann spielen wir. Das schätze ich so an ihm. Ich empfinde seine Mentalität als extrem gewinnbringend für die Mannschaft", schwärmte Kohfeldt. Frühere Skandale Kruses spielen für den Werder-Trainer keine Rolle mehr. "Ich kann nur das bewerten, was ich sehe. Seit ich Max als Cheftrainer kenne, kann ich nichts anderes sagen, als dass er extrem fokussiert auf den Erfolg ist und ein hohes Interesse daran hat, wie wir Leistung optimieren können."

Der Trainer ist der Entscheider

Bliebe also nur noch das Problem, dass Kruse, dessen Vertrag 2019 ausläuft, den Verein verlassen könnte. Ein Kapitän, um den sich ständig Wechselgerüchte ranken, hatte Werder mit Junuzovic bereits. Ob Kruse seinen Kontrakt in diesem Sommer vorzeitig verlängert, spiele für ihn in der Kapitänsfrage allerdings keine Rolle, sagte Kohfeldt. "Ich hätte kein Problem damit, dass ein Spieler Kapitän wird, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft." Wichtig sei, dass der Spieler sich für die eine Saison klar zu Werder bekenne. "Ich würde keinen Spieler zum Kapitän machen, der in der aktuellen Transferperiode Wechselabsichten äußert", erklärte Kohfeldt. Eine Aussage, die an Delaney gerichtet sein könnte, der zuletzt einen Wechsel nach England nicht ausschloss.

Erst einmal wird in der Kapitänsfrage aber ohnehin nichts passieren. Kohfeldt will sich die internen Abläufe in der Mannschaft während der Vorbereitung genau anschauen. Erst dann benennt er den Mannschaftsrat und den Kapitän. Eine Abstimmung gibt es in diesen Punkten nicht, der Trainer ist der Entscheider. Das ist Kohfeldt wichtig. "Das sind schließlich Spieler, die für mich bestimmte Funktionen in der Gruppe übernehmen. Damit kann man Rollen verteilen innerhalb einer Mannschaft. Und letztendlich bin ich derjenige, der den Weg vorgibt", unterstrich der Trainer.