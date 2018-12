Kohfeldts Joker entscheiden das Spiel

Lange Zeit war es eine zähe Angelegenheit, doch Werder hat den ersehnten Sieg gegen das Schlusslicht Düsseldorf eingefahren. Entscheidend beim 3:1-Erfolg waren die Joker, die Florian Kohfeldt ins Spiel brachte.

Drei Versuche, drei Volltreffer - was Florian Kohfeldt am Freitagabend gelang, ist der Traum eines jeden Trainers. Alle drei Spieler, die der Werder-Trainer einwechselte, waren maßgeblich daran beteiligt, dass Werder einen 3:1-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf landete. Martin Harnik und Josh Sargent trafen. Johannes Eggestein bereitete einen Treffer vor. Die Bremer Serie von fünf Bundesliga-Spielen ohne Sieg endete somit, und Werder kletterte vorerst auf den siebten Tabellenplatz.

Für mehrere Überraschungen hatte Kohfeldt schon vor dem Anpfiff mit seiner Aufstellung gesorgt: Claudio Pizarro, unter der Woche noch erkältet, und Kevin Möhwald hätte wohl kaum jemand in der Startelf erwartet. Nuri Sahin blieb dagegen auf der Bank. „Ein großes Lob an Nuri. Er hat selber gesagt, dass es aktuell wohl besser wäre, zu wechseln. Das zeigt, was für ein wahnsinniger Charakter er ist“, betonte Kohfeldt. Anstelle von Sahin rückte Maximilian Eggestein auf die Sechser-Position. „Wir wollten mehr Körperlichkeit ins Spiel bringen“, erklärte Kohfeldt. Im Mittelfeld agierte Werder zumeist in Rautenformation. Max Kruse fühlte sich als Zehner hinter den Spitzen Pizarro und Milot Rashica anfangs sichtlich wohl. Davy Klaassen und Möhwald besetzten die Halbpositionen. In der Viererkette bildeten nach den Ausfällen von Niklas Moisander und Milos Veljkovic erwartungsgemäß Sebastian Langkamp und Marco Friedl die Innenverteidigung.

Auffälliger Rashica

Rashica war bei seinem ersten Startelfeinsatz der Saison extrem motiviert. Schon in der ersten Minute provozierte er eine Gelbe Karte für Robin Bormuth, der den flinken Bremer nur mit unfairen Mitteln stoppen konnte. Die erste Chance für Werder hatte ebenfalls Rashica, der Düsseldorfs Torwart Michael Rensing mit einem Distanzschuss prüfte (9.). Und natürlich war der kosovarische Nationalspieler auch an der Bremer Führung beteiligt. Nach einem Ballgewinn von Langkamp setzte Rashica sich stark durch und passte den Ball zu Kruse. Werders Kapitän legte ab für Möhwald, der den Ball aus 20 Metern unhaltbar zum 1:0 ins Netz hämmerte (20.). Dass Rashica und Möhwald spielen durften, machte sich also bei diesem Treffer bezahlt. Es war Möhwalds erstes Bundesliga-Tor.

Zwei Minuten nach dieser Aktion stoppte Adam Bodzek Rashica in letzter Sekunde mit einer gewagten Grätsche, ehe Werders Offensivdrang ein wenig nachließ. Die sehr defensiv eingestellten Düsseldorfer wagten sich etwas weiter nach vorne, ohne dabei aber wirklich gefährlich zu werden. Hätte Langkamp nach einem Eckball im Zweikampf mit Marcin Kaminski nicht unnötigerweise ein Handspiel begangen, wäre der Fortuna wohl kaum ein Treffer gelungen. So gab Schiedsrichter Marco Fritz nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten jedoch einen Elfmeter, den Dodi Lukebakio zum 1:1 verwandelte (43.).

Diskussionen um Video-Assistenten

Der Ärger bei den Bremern war nach dem Ausgleich groß. Zunächst ging Theodor Gebre Selassie auf den Torschützen Lukebakio los, der den Ball nicht herausrücken wollte. Außerdem blieb ein fader Beigeschmack, denn in der 25. Minute hatte Düsseldorfs Kaminski den Ball im eigenen Strafraum mit dem Ellenbogen geklärt. Diese zumindest elfmeterverdächtige Szene war allerdings nicht einmal durch den Video-Assistenten überprüft worden. Überhaupt war es ein hitziges Duell mit vielen Fouls. Schon nach vier Minuten hatte es die erste Rudelbildung gegeben, und auch nach der Pause kämpften beide Teams mit allen Mitteln. Die Düsseldorfer brauchten schließlich dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg, Werder wollte den Anschluss an die europäischen Plätze auf keinen Fall verlieren.

In der zweiten Halbzeit verkrampften die Gastgeber jedoch zunächst. Bis auf einen harmlosen Weitschuss von Möhwald (56.) kam wenig von Werder. Auf der Gegenseite schoss der eingewechselte Rouwen Hennings derweil nach einem Konter knapp vorbei (58.). Nach einer Stunde reagierte Kohfeldt und brachte Martin Harnik für Pizarro, der unglücklich agiert hatte. Viel änderte sich aber erst einmal nicht. Einmal traf Möhwald den Ball in guter Position nicht richtig (66.), ansonsten suchten die Bremer zumeist vergeblich eine Lücke in der dichten Fortuna-Abwehr - bis Johannes Eggestein in der 69. Minute eingewechselt wurde. Gleich bei seiner ersten Aktion schoss der Youngster sehenswert aufs Tor, Rensing ließ den Ball nur abklatschen, und Harnik staubte zum 2:1 ab (71.). Zwei Joker hatten für die erneute Führung gesorgt, Kohfeldt lag also goldrichtig mit seinen Einwechslungen.

Und der Werder-Coach wollte noch mehr. Statt defensiv zu wechseln brachte Kohfeldt Josh Sargent für Rashica (76.) - und machte wieder alles richtig. Rund zwei Minuten lang benötigte das US-Sturmtalent bei seinem Bundesliga-Debüt, um zu treffen. Nachdem Harnik an Rensing gescheitert war, musste Sargent den Ball nur noch zum 3:1 ins leere Tor köpfen (78.). Das Weserstadion feierte, und Pavlenka verhinderte gegen Lukebakio mit einer starken Fußbabwehr einen weiteren Gegentreffer (79.). Danach passierte nicht mehr viel, folglich durften die Werder-Fans erstmals seit dem 20. Oktober (2:0 gegen Schalke) mal wieder einen dreifachen Punktgewinn in der Liga bejubeln.