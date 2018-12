„Kohfeldt wird auch beim BVB auf Sieg spielen“

Die Rollen sind klar verteilt, wenn Werder am Sonnabend um 18.30 Uhr beim Tabellenführer aus Dortmund antritt. Mein-Werder-Reporter Christoph Sonnenberg hat auf der Pressekonferenz am Donnerstag dennoch einen Florian Kohfeldt erlebt, der auf Sieg spielen will. Ein paar Schwächen habe der Cheftrainer nämlich beim scheinbar übermächtigen Gegner ausgemacht. Thematisiert wurde auch Ex-Dortmunder Nuri Sahin – der aufgrund der besonderen emotionalen Situation aber keine Extra-Behandlung bekommen soll.

