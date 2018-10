Kohfeldt will sich „nicht in die Tasche lügen“

Eigentlich wollte Florian Kohfeldt am Dienstag nichts zu seinem kleinen Jubiläum sagen. Ein Jahr genau ist er am Mittwoch Cheftrainer von Werder. Am Ende hat er aber doch recht persönlich über sich gesprochen.

Florian Kohfeldt macht das nicht so gerne: sich selbst über die Maßen in den Mittelpunkt stellen. Florian Kohfeldt ist der Meinung, dass über ihn sowieso schon regelmäßig zu viel geredet und geschrieben wird. Er findet das nicht schlimm, er weiß, dass sein Job dies mit sich bringt. Florian Kohfeldt ist schließlich Trainer von Werders Bundesliga-Mannschaft, und es gibt Menschen, die halten ihn in der Stadt deshalb für wichtiger als zum Beispiel den Bürgermeister.

Jetzt ist Florian Kohfeldt aber genau ein Jahr im Amt, und deshalb musste vor Werders Pokalspiel in Lübeck gegen den SC Weiche Flensburg (Mittwoch, 18.30 Uhr) natürlich die Frage danach kommen: Was hat sich in dem einen Jahr verändert? Hat er selbst sich verändert? „Natürlich habe ich mich verändert“, sagte Kohfeldt, „weil sich die Wahrnehmung meiner Person verändert hat. Ich will mir da nicht in die Tasche lügen.“ Er merkt das bei jeder Gelegenheit: vor dem Training, nach dem Training, im Alltag, in der Freizeit, also immer dann, wenn er als Mensch für seine Umwelt ansprechbar ist. „Ich gehe jetzt nicht mehr einfach so durch die Stadt“, sagt er. Er findet das „nicht unangenehm“, bewegt sich außerhalb seiner Arbeit aber bewusster.

Ein Jahr im Job heißt auch 365 Tage mehr Erfahrung. „Natürlich entstehen in gewissen Dingen Routinen“, sagt Kohfeldt, „aber wir“, und damit meint er alle, die im Profigeschäft arbeiten, „wir haben das große Glück, dass es eine Routine nie gibt: dass wenn du am Wochenende ins Stadion gehst, dieses Kribbeln sich vom ersten Tag bis heute kein Stück verändert hat. Das ist das schönste Gefühl überhaupt.“

Auch in der täglichen Trainingsarbeit ist für Kohfeldt keine Routine eingekehrt. „Wenn man auf den Trainingsplatz geht, hat man das Ziel, etwas zu vermitteln. Ich empfinde es als meine Pflicht gegenüber den Spielern, gut vorbereitet zu sein. Es würde für mich nichts Schlimmeres geben, als wenn ein Spieler denken würde: ,Äh, der ist nicht gut vorbereitet, der hat keinen Plan'.“

Kohfeldt will sich in seinem Anspruch, ein gewissenhafter Arbeiter zu sein, nicht ändern, genauso wenig wie er an seinem Auftreten etwas ändern möchte. Er sagt: „Es gibt gewisse Werte, die mir wichtig sind, Höflichkeit und Respekt zum Beispiel, und ich hoffe, dass sie in dem Jahr nicht gelitten haben.“