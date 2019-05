Kohfeldt: Sonderlob für Klaassen

Wie wichtig eine gute Kaderplanung für den Erfolg ist, zeigt Werders Saison gerade deutlich. Gerade auch die Verpflichtung von Davy Klaassen war für Trainer Florian Kohfeldt ein wichtiger Faktor.

Im wichtigen Saisonfinale gegen Leipzig kehrt Davy Klaassen nach seiner Gelbsperre ins Team zurück – und erhält vorher von seinem Trainer ein Extra-Lob. Der Transfer des Niederländers sei ein wichtiger Bestandteil der Kaderplanung gewesen, „weil ein Spieler wie Davy die Struktur des Teams positiv beeinflussen kann“, erklärt Kohfeldt.

Klaassen sei „ein Mentalitätsspieler, der in jedem Training und in jedem Spiel immer 100 Prozent gibt“. Vor der Saison kam der Mittelfeldspieler für 15 Millionen Euro vom FC Everton nach Bremen. Kohfeldt beschreibt Klaassens Einfluss auf den Kader so: „Wenn der teuerste Spieler der Vereinsgeschichte diese Einstellung jeden Tag vorlebt, dann hat das Wirkung.“ Zuletzt war Klaassen trotz seiner Sperre mit dem Team nach Sinsheim gereist, um beim Spiel gegen Hoffenheim als Unterstützung im Stadion dabei sein zu können.

Auch die Routiniers Claudio Pizarro und Nuri Sahin habe man vergangenen Sommer sehr bewusst zum jungen Werder-Kader hinzugefügt, sagt Kohfeldt: „Sie waren in ihrer Karriere schon ganz oben, haben bei großen Klubs Titel gewonnen. Beide wissen, wie Erfolg geht.“ Mentalität und Erfahrung – zwei Eckpfeiler bei der Kaderplanung, die Werder tatsächlich eine außergewöhnliche Saison bescherten.