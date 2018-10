Kohfeldt sieht Fortschritt bei Beijmo

Es war ein unauffälliger Auftritt von Felix Beijmo. Beim 2:1-Testspielerfolg gegen Bielefeld konnte der Schwede nicht glänzen. Werder-Coach Florian Kohfeldt verriet hinterher, wie er Beijmos Entwicklung sieht.

Felix Beijmo durfte beim Testspiel gegen Arminia Bielefeld (2:1) über die volle Spielzeit ran – Eigenwerbung konnte der junge Schwede allerdings nicht wirklich betreiben. Der Rechtsverteidiger spielte unauffällig, traute sich nach vorne nicht viel zu. Werder-Coach Florian Kohfeldt sieht Beijmo dennoch auf einem guten Weg, sagte nach der Partie über die Entwicklung des Zugangs: „Er hat sich in den defensiven Abläufen seit der Sommervorbereitung stabilisiert. Die letzten Spiele waren ein Fortschritt.“

Zuletzt sammelte Beijmo, im Sommer für drei Millionen Euro vom schwedischen Erstligisten Djurgardens IF gekommen, auch bei der U23 Spielpraxis, machte allerdings in der vergangenen Regionalliga-Partie in Lübeck bei seinem Eigentor eine unglückliche Figur. Kohfeldt fordert nun von dem 20-Jährigen: „Das Ziel ist es jetzt, dass er im letzten Drittel des Spielfeldes gefährlicher wird.“ Sprich: Es geht um seine Flanken und darum, mutiger in den Offensivaktionen zu werden.