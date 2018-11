Kohfeldt setzt auf Spezialisten

Werders neuer Spielstil ist auch das Ergebnis einer etwas anderen Herangehensweise im athletischen Bereich: Mit etwas mehr Spezialisierung und einer guten Präventionsarbeit.

Maximilian Eggestein ist nicht mehr der laufstärkste Spieler in der Bundesliga und in Werder Bremens Kader. Das ist insofern eine markante Feststellung, da Eggestein gerade in den ersten Spielen unter der Leitung von Trainer Florian Kohfeldt in dieser Disziplin unerreicht war. Beim Spiel in Leverkusen vor der Winterpause knackte er sogar die 14-Kilometer-Marke. Nun hat den inoffiziellen Titel des Laufwunders Davy Klaassen inne. Eggestein liegt knapp dahinter, dabei hat er seine herausragenden Werte der vergangenen Saison sogar verbessert.

Kein Mittelfeldpärchen der Liga ist mehr unterwegs als die beiden Werder-Achter. Niemand sprintet im Mittelfeld im Zusammenspiel intensiver als Eggestein und Klaassen. Statistische Werte wie diese sind oft allenfalls Randnotizen, eine quantitative Spielerei. Im Fall von Werder aber lässt sich daran auch die inhaltlich veränderte Spielanlage festmachen, die die Mannschaft in den ersten Saisonspielen verfolgt hat.

Die Halbpositionen sind die zentralen Anlaufpunkte im Bremer Offensivspiel. Werder benötigt für sein ebenso präzises wie wuchtiges Spiel mit dem Ball die entsprechenden Spielertypen. Darauf müssen auch die Trainingsinhalte ausgerichtet werden, damit die Stärken der jeweiligen Spieler auf ihren Positionen zum Tragen kommen. Kohfeldt und sein Trainerteam sind die kreativen Köpfe hinter dieser Idee, für die Umsetzung der sportphysiologischen Inhalte ist die Athletikabteilung um Axel Dörrfuß verantwortlich.

In der Sommerpause einigten sich Trainer- und Athletikteam mit den Spielanalysten und flankiert von der Expertise der medizinischen Abteilung auf die neue Herangehensweise. Die Saisonvorbereitung mit den Trainingslagern im Zillertal und am Chiemsee war der logische Auftakt für diesen Prozess. Werder setzt auf eine Spezialisierung seiner Spieler, zumindest jener in neuralgischen Positionen. “Die Positionsspezifik hat gerade in der Vorbereitung zugenommen. Das heißt: Die Grundlagen mussten erhalten bleiben, die Verletzungsprävention und das Thema Kraft spielten eine größere Rolle. Aber die Spieler werden in den ihnen angedachten Rollen ausgeprägter trainiert. Wir verfolgen einen differenzierteren Ansatz in der Konditionierung der Spieler”, erklärt Dörrfuß gegenüber Mein Werder.

Spielidee als Grundlage

Für den 47-Jährigen und seine Abteilung geht es darum, den vielen theoretischen Ideen einen tragfähigen praktischen Hintergrund zu verschaffen. “Die Spielidee ist die Grundlage von allem. In der Konsequenz lautet die entscheidende Frage für unsere Trainingssteuerung: Welche athletischen Voraussetzungen mussten und müssen geschaffen werden, um der Spielidee physiologisch gerecht zu werden?” Werders Training wurde individualisierter, was eigentlich nur konsequent ist, schließlich hat ein Innenverteidiger ein ganz anderes Anforderungsprofil als etwa ein Flügelspieler. Was Dynamik, intensive Läufe, Ausdauer, Robustheit oder Körpermasse angeht, liegen teilweise Welten dazwischen.

Die athletischen Voraussetzungen orientieren sich an unterschiedlichen Anforderungsprofilen, wobei Werder nun nicht nur eine Reihe von Facharbeitern angeleitet hat, sondern immer noch auch genügend Allrounder im Kader hat, die positionsfremd eingesetzt werden können. “Es ist nicht so, dass sich aus unserem Training extreme Spezialisten entwickeln. In der Ausprägung ihrer Spielphilosophie und -intelligenz und ihrer Kreativität ist es detaillierter, aber nicht unbedingt im athletischen Bereich. Wir haben immer noch viele Spieler, die verschiedene Positionen aus rein athletischen Gesichtspunkten ausfüllen können”, sagt Dörrfuß.

Bisher würden die neuen Konzepte gut aufgehen, auch wenn an der einen oder anderen Stelle immer mal etwas nachjustiert werden müsse. "Aber das Korsett der Planung steht für die komplette Hinrunde”, wie Dörrfuß betont. “Wir wissen, wie wir im athletischen Bereich trainieren wollen, um der Spielidee des Trainerteams gerecht zu werden.”

Verletzungen halten sich in Grenzen

Die beste Planung ist allerdings wenig wert, wenn nicht auch gesunde Spieler für deren Umsetzung sorgen. In der abgelaufenen Saison landete Werder in der “Verletzungstabelle” auf Rang acht. 1485 Verletzungstage häuften sich bei den 30 Spielern im Kader an, es gab nur wenige Langzeitverletzte wie Torhüter Michael Zetterer oder Fin Bartels. In der aktuellen Spielzeit halten sich die verletzungsbedingten Ausfälle von Spielern bisher in Grenzen. Eine gute Portion Glück gehört dazu, aber auch ein vernünftiges Zusammenspiel der einzelnen Abteilungen innerhalb des Vereins.

Werder hat seine medizinische Abteilung im Sommer nicht grundlos erweitert und Physiotherapeuten Uwe Schellhammer neu installiert. Auch die Kaderstruktur sei ein Faktor, erklärt Dörrfuß. “Wir versuchen, uns auf die groben Verletzungsmuster einzustellen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass wir wenige Veränderungen im Kader hatten. Dass wir also ein Gros an Spielern haben, die unsere Trainingsinhalte kennen und gut vertragen. Das spielt eine große Rolle bei der Prävention von Verletzungen.”

Die Vergleiche mit anderen Klubs oder der eigenen Vergangenheit hält Werders Athletiktrainer für nicht zulässig und vielleicht ist es auch nur ein Zufall, dass der lange Jahre von Muskelverletzungen geplagte Claudio Pizarro bisher davon verschont geblieben ist. “Wir können untereinander, also zwischen der medizinischen Abteilung, dem Trainer- und dem Athletikteam, noch bessere Entscheidungen zur Verletzungsprävention, zur Trainingssteuerung, zur Reduktion von Stressleveln und zur Therapie treffen”, sagt Dörrfuß. “Aber wir können an diesem Punkt nicht sagen, dass wir im athletischen Bereich besser arbeiten würden als zum Beispiel in der vergangenen Saison.” Der Blick auf die Tabelle ließe bisher durchaus einen anderen Schluss zu.