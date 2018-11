Kohfeldt schützt Rashica

Am Montag noch Matchwinner, am Sonnabend gar nicht mehr auf dem Platz: Auch vor Milot Rashica macht die Bremer Rotation nicht halt. Florian Kohfeldt erklärt die Gründe.

Beim Heimsieg gegen Köln (3:1) am vergangenen Montag war Milot Rashica noch der beste Bremer gewesen, in Augsburg saß der Winter-Zugang dann nur auf der Bank. Warum, erklärte Werders Trainer Florian Kohfeldt nach dem 3:1-Sieg gegen die bayrischen Schwaben am Sonnabend. „Ich glaube, dass Milot nach seiner Leistung in der vergangenen Woche unter einem sehr hohen Erwartungsdruck gestanden hätte“, sagte Kohfeldt. Nach der Gegneranalyse sei der Trainer jedoch zum Ergebnis gekommen, dass der 21-Jährige seine Stärken auf dem rechten Flügel gegen eine kompakte Augsburger Abwehrreihe nicht voll hätte ausspielen können. „Das Eins-gegen-eins mit Tempo, das ihn stark macht, wäre gegen Augsburg nicht so einfach gewesen.“

Er habe sich deshalb gegen den Kosovaren, der im Januar für sieben Millionen Euro von Vitesse Arnheim nach Bremen gekommen ist, und für Ishak Belfodil entschieden. „Ich wollte Milot nicht dem Druck aussetzen, dass von ihm irgendwelche Wunderdinge erwartet werden. Wenn er die dann nicht gezeigt hätte, hätten sofort einige gefragt, warum er seine Leistung aus dem Spiel gegen Köln nicht bestätigt hat.“ Kohfeldt habe zudem einen Stürmertyp bevorzugt, der „näher am Strafraum“ spiele. Einer wie Belfodil. Als Beispiel nannte der Trainer Belfodils Treffer zum 1:0 nach Zuspiel von Florian Kainz. „Ishak stand da bereits im Strafraum, Milot wäre weiter draußen geblieben, von seinem Naturell her“, sagte Kohfeldt, „das hat den Ausschlag gegeben.“