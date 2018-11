Kohfeldt riskiert alles – und verliert

Bremen hat gegen den VfB selbst in Unterzahl die komplette Kontrolle über Ball und Gegner, behält seine riskante Linie bis zum Ende bei - und scheitert letztlich an zwei entscheidenden Faktoren.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt wechselte personell im Vergleich zum Berlin-Spiel nur einmal: Für Martin Harnik rutschte Philipp Bargfrede in die Startelf. Damit spielten erstmals beide nominellen Sechser Bargfrede und Nuri Sahin von Beginn an, allerdings in unterschiedlichen Rollen: Kohfeldt stellte vom 4-3-3 auf eine Dreierkette in der letzten Linie um, mit Bargfrede als Libero neben Milos Veljkovic und Niklas Moisander. Sahin war der Ankersechser vor der Abwehr, in den Halbräumen unterstützt von Maximilian Eggestein und Davy Klaassen. Theo Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson agierten als Flügelspieler, Max Kruse leicht versetzt neben Yuya Osako im Angriff. Werder startete also in einer 3-1-4-2-Grundordnung.

Stuttgart vertraute wie unter der Woche gegen Leipzig auf ein 4-4-2 mit der Raute im Mittelfeld. Tayfun Korkut nahm den genesenen Daniel Didavi, Andreas Beck und Anastasios Donis in die Startelf, dafür mussten Pablo Maffeo, Erik Thommy und Chadrac Akolo weichen.

Werders Umstellung war zwar der Stuttgarter Raute in gewisser Weise geschuldet - sie war aber keine hauptsächlich defensive Idee, ganz im Gegenteil. Stuttgarts Angreifer lassen sich kaum ins Mittelfeld zurückfallen, Mario Gomez ist als Wandspieler eingeplant, Donis steuert immer wieder die Tiefe an. Also blieben dem VfB die vier Mittelfeldspieler, die in der Raute angeordnet relativ zentral agieren. Dagegen wollte Kohfeldt ein Vierer-Mittelfeld stellen, mit einem zurückfallenden Kruse sogar Überzahl herstellen und für die Tiefensicherung mit Bargfrede einen zusätzlichen Innenverteidiger neben Veljkovic und Moisander haben.

Werder hebelt das ordentliche VfB-Pressing aus

Stuttgart lief den Gegner im Angriffspressing mit drei Spielern an: Gomez, Donis und Didavi wechselten sich im Zustellen der Bremer Innenverteidiger ab und pressten einige Male sogar bis auf Pavlenka durch. Dahinter versuchte es der VfB mit Mannorientierungen und Ascacibar, der situativ auf Sahin herausrückte. Stuttgarts Außenverteiduger rückten ebenfalls sehr früh auf Gebre Selassie und Augustinsson heraus, was dem VfB an sich eine gute Pressingstruktur hätte verleihen können. Weil die Spieler im Anlaufen aber immer eine Spur zu spät dran waren und weil Werder sich auch aus diesen Drucksituationen mit einer enormen Ballsicherheit befreien konnte, lief das Stuttgarter Pressing sehr oft einfach ins Leere.

Hatte Werder sich befreit, zeigte die Mannschaft ihre spielerische Reife in vollen Zügen und brachte den VfB immer wieder ins Laufen. Über kurze Ablagen der entgegenkommenden Achter wurde Sahin als Ballverteiler mit dem Blickfeld in Spielrichtung eingesetzt, der dann entweder flach in die Spitze spielte oder die Bälle diagonal auf die Flügel verteilte. Alternativ wählte Werder den noch direkteren Weg über Moisander oder Veljkovic und deren diagonale Bälle in die Zone hinter Stuttgarts Achter, wo am meisten Raum war.

Gebre Selassie und Augustinsson fast als Flügelangreifer

Augustinsson und vor allen Dingen Gebre Selassie spielten unheimlich hoch, fast in Positionen der Flügelspieler im ansonsten gewohnten 4-3-3. Werder zog ein flüssiges Positionsspiel auf mit einem Kruse, der sich immer wieder zurückfallen ließ und in diesen Sequenzen dann von Klaassen und/oder Eggestein neben Osako ersetzt wurde. Das Herausziehen der Stuttgarter Verteidiger durch Kruse oder Osako nutzten die beiden Bremer Achter durch diagonale Läufe in den Raum zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger, weshalb Werder es ein ums andere Mal in den Rücken der Abwehr schaffte.

Das Bremer Pressing im 3-1-4-2 provozierte einige frühe Ballverluste der Gastgeber, die Werder seinerseits mit schnellen Umschaltaktionen zu nutzen versuchte. Werder hatte alles im Griff - selbst der Stuttgarter Führung ging eine starke Bremer Gegenpressingsituation am gegnerischen Strafraum voraus, als sofort die Zuordnung stimmte und Werder erst in Ballbesitz blieb, in der Folge aber den Konter nicht sauber absicherte. Der anschließende Fehler von Veljkovic, der die Innenbahn ein Stück zu weit geöffnet ließ und damit erst die Passoption für Didavi schaffte, stellte den Spielverlauf völlig auf den Kopf.

Stuttgart zog sich sofort im Pressing weiter zurück, Veljkovic flog nach seiner nächsten unglücklichen Aktion kurz darauf vom Platz – am Charakter des Spiels änderte sich aber nichts. Werder stellte auf 4-4-1 um, mit Bargfrede neben Moisander in der Innenverteidigung und Kruse als einziger Spitze, blieb aber seiner Spielausrichtung treu. Stattdessen veränderte der VfB nun sein Spiel gegen den Ball, stellte auf ein flaches 4-4-2 um. Weil aber die Gastgeber die Zwischenräume der Ketten nicht eng genug geschlossen bekamen, fand Werder bis zur Pause weiterhin genügend Optionen vor.

Kohfeldt geht All-in

In der zweiten Halbzeit ging es im Prinzip genau so weiter, Werder dominierte die Partie, der VfB spielte seine Überzahl schlecht aus. Stuttgart hatte keine feste Struktur, zog das Spiel nicht in die Breite, hatte kaum lange Ballbesitzphasen, kein Positionsspiel, keine Dynamik nach vorne. Die Chancen hatte weiter Werder, das nach einer Stunde dann noch größeres Risiko ging. Nach dem Doppelwechsel von Claudio Pizarro (für Augustinsson) und Harnik (für Bargfrede) stellte Kohfeldt auf 3-4-2 um. Sekunden später kam Werder durch Zufall zum Ausgleich, hielt mit dem entsprechenden Personal auf dem Platz aber die Marschrichtung weiter durch und in der letzten Linie das Risiko hoch. Werder wollte den Sieg, Pizarro traf den Pfosten und erlebte den nächsten Rückschlag.

Die riskante Restverteidigung ohne Absicherung wurde nach einem langen Ball und einem technischen Fehler von Sahin überrumpelt. Kohfeldt brachte mit Florian Kainz für Osako noch einen Flügelspieler, um noch mehr Flanken in den Stuttgarter Strafraum zu schlagen, wo Pizarro und Harnik für eine dauerhafte Präsenz sorgten. Die ganz großen Chancen hatte und vergab aber der VfB, der teilweise in Überzahl kontern konnte, die letzte Bremer Möglichkeit nach einem Querschläger ließ Sahin aus.

Werder hat zum Ende einer englischen Woche einen unglaublichen Kraftakt hingelegt und unter dem Strich seine beste Saisonleistung abgeliefert. Die Bremer Spielanlage, die Ballsicherheit, die Abläufe in der Offensive waren dem Gegner haushoch überlegen – am Ende hatte Werder aber eine viel zu schwache Chancenverwertung und wurde für seine wenigen gravierenden Fehler böse bestraft. Die drei Punkte bekommt Werder nicht wieder. Die Gewissheit, als eine der ganz wenigen Mannschaften der Liga so dominant und bestimmend auftreten zu können, bleibt als starkes positives Signal.

Wer ist euer „Man of the Match“?