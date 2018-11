Kohfeldt rechnet mit Kruse-Verbleib

Florian Kohfeldt hat noch einmal betont, dass Max Kruse ein Kandidat für das Kapitänsamt sei. Der Werder-Trainer geht davon aus, dass sein wichtigster Offensivspieler in diesem Sommer nicht wechselt.

Es ist die ganz spannende Frage der Saisonvorbereitung: Wer wird neuer Werder-Kapitän und damit der Nachfolger des abgewanderten Zlatko Junuzovic? Max Kruse gilt als Favorit, das hat Trainer Florian Kohfeldt am Sonntag noch einmal bestätigt. "Max ist einer der Kandidaten. Ich schätze ihn sehr. Das ist ja kein Geheimnis", sagte der Coach in einer Medienrunde und schickte einen Satz hinterher, der alle Werder-Fans freuen dürfte: "Ich mache mir überhaupt keine Sorgen darüber, dass er nächste Saison nicht bei uns spielt. Ich bin mir absolut sicher, dass er bleibt."

Kruses Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. Wechselgerüchte um Werders wichtigsten Offensivspieler gibt es immer wieder. Kohfeldt ist sich aber offensichtlich ziemlich sicher, dass der 30-Jährige zumindest noch ein Jahr an der Weser bleibt. Damit würde Kruse ein wichtiges Kriterium für die Kapitänswahl erfüllen.

"Ich möchte nicht in einer Transferphase jemanden zum Kapitän ernennen, bei dem nicht klar ist, dass er diese Saison hier spielt", verdeutlichte Kohfeldt noch einmal. Es sei sehr wichtig, dass der neue Kapitän sich für ein Jahr klar zu Werder bekenne. Wann er seine Entscheidung treffen wird, ließ Kohfeldt am Sonntag noch offen. Er habe kein Eile. "Das wird nicht morgen oder übermorgen entschieden. Ich werde mir Zeit lassen und alles genau beobachten", kündigte der Werder-Trainer an. Neben Kruse gelten auch Niklas Moisander und Philipp Bargfrede als Kandidaten für das Amt des Mannschaftsführers.