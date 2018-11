Kohfeldt plant mit Augustinsson

Drei Spiele hat Ludwig Augustinsson verletzungsbedingt verpasst, am kommenden Sonntag gegen Borussia Dortmund rechnet Trainer Florian Kohfeldt wieder mit dem linken Verteidiger.

Gegen Hannover 96 war er nicht dabei, gegen Leipzig und jetzt in Stuttgart auch nicht – einen Punkt hat Werder in dieser Zeit nur geholt. Keine Frage: Ludwig Augustinsson hat Werder gefehlt zuletzt, auch wenn Nachwuchsmann Marco Friedl ihn seit seiner frühen Einwechselung gegen Frankfurt nach besten Kräften vertreten hat. "Ludwig Augustinsson kommt sicher zurück", sagte Florian Kohfeldt nun nach dem 0:2 gegen Stuttgart. Am Mittwoch soll er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. "Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass er am Sonntag gegen Dortmund spielt", sagte Kohfeldt, der dann außerdem wieder auf Thomas Delaney nach abgesessener Gelbsperre bauen kann.