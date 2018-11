Kohfeldt nimmt Gruev und Straudi mit ins Trainingslager

Werders Chefcoach Florian Kohfeldt hat bei der Nominierung seines Kaders für das Trainingslager im Zillertal für eine kleine Überraschung gesorgt: So gehört Simon Straudi zum 26-köpfigen Spielertross.

Werders Trainerteam hat die letzten Eindrücke des Blitzturniers in Bremerhaven noch einmal ganz genau auf sich wirken lassen. Während der anschließenden Rückfahrt nominierten Florian Kohfeldt und Co. den Kader, der in den kommenden Tagen im Zillertal am ersten Feinschliff für die neue Saison arbeiten soll. Dass die Jungspunde Jan-Niklas Beste, Jean-Manuel Mbom, Fridolin Wagner, Jannes Vollert und Ilia Gruev dabei sein werden, hatte sich während der letzten Einheiten in Bremen bereits angedeutet. Doch auch Simon Straudi reist mit – für den künftigen Regionalligaspieler von Werders U23 ist es eine Premiere bei den Profis.

Die Talente erhalten auch deshalb eine Chance, da mit Yuya Osako, Ludwig Augustinsson und Milos Veljkovic drei Spieler wegen ihrer Einsätze bei der Weltmeisterschaft in Russland noch ein wenig Urlaub machen dürfen und erst verspätet wieder ins Trainings einsteigen werden.

Fehlen wird dagegen erwartungsgemäß Jaroslav Drobny nach seiner Muskelverletzung. Für ihn rückt Routinier Tobias Duffner aus der U23 nach. „Wir sind für die Trainingsarbeit aufgestellt und weiterhin zuversichtlich, uns kurzfristig auf dieser Position verstärken zu können“, sagte Florian Kohfeldt. Erwartungsgemäß wieder dabei sein wird Johannes Eggestein, der kürzlich wegen eines grippalen Infektes pausiert hatte.

Der Kader im Überblick

Jiri Pavlenka, Luca Plogman, Tobias Duffner - Felix Beijmo, Kevin Möhwald, Florian Kainz, Martin Harnik, Max Kruse, Milot Rashica, Ole Käuper, Sebastian Langkamp, Simon Straudi, Niklas Moisander, Joshua Sargent, Aron Johannsson, Theodor Gebre Selassie, Johannes Eggestein, Fridolin Wagner, Jannes Vollert, Ilia Gruev, Marco Friedl, Manuel Mbom, Maximilian Eggestein, Thore Jacobsen, Jan-Niklas Beste und Philipp Bargfrede.