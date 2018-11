Kohfeldt muss auf Harnik verzichten

Martin Harnik steht für die Partie gegen den VfL Wolfsburg am Freitagabend (Anpfiff: 20.30 Uhr) nicht zur Verfügung. Der Österreicher hat sich am vergangenen Dienstag im Training verletzt, wie Werder mitteilte.

Gegen Hertha hatte Martin Harnik noch getroffen, auch in Stuttgart spielte der Angreifer zuletzt. Nun muss Trainer Florian Kohfeldt allerdings wieder auf den 31-Jährigen verzichten. Martin Harnik fällt wegen einer Muskelverletzung für die Partie gegen den VfL Wolfsburg am Freitagabend (Anpfiff: 20.30 Uhr) aus, wie Werder am Mittwoch mitteilte. Als seine Kollegen am Nachmittag auf den Trainingsplatz gingen, hatte Harnik längst den Weg nach Hause angetreten.

Nach Angaben des Klubs zog sich der Österreicher die Blessur am Dienstag während einer nicht-öffentlichen Einheit zu. Wie lange Harnik nun genau pausieren muss, steht bislang noch nicht fest. Bereits beim Bundesliga-Auftakt gegen seinen Ex-Klub Hannover 96 hatte der Bremen-Rückkehrer wegen einer Verletzung gefehlt.

Durch den Ausfall von Martin Harnik dürften die Chancen für Milot Rashica deutlich gestiegen sein, am Freitag wieder im Kader zu stehen. In den vergangenen beiden Partien hatte der Kosovare jeweils zuschauen müssen. Da auch Abwehrspieler Milos Veljkovic wegen seiner Gelb-Roten Karte ausfällt, ist ein weiterer Platz im Kader frei, den Kevin Möhwald übernehmen dürfte.