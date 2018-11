„Kohfeldt lässt Werder-Fußball spielen“

Im Interview mit MEIN WERDER spricht Marcel Reif über seine Kritik an Frank Baumann, die Entwicklung des Klubs und seine Beziehung zu Bremen.

Herr Reif, wissen Sie, dass vor jedem Spiel im Weserstadion Ihre Stimme zu hören ist?

Marcel Reif: Man hat mir das irgendwann mal erzählt, ich bin beeindruckt. Und aus alter Verbundenheit habe ich noch nie an ein Honorar gedacht. (lacht)

Sie wissen, was da zu hören ist?

Das Ailton-Tor bei der Meisterschaft 2004 in München. Ich erinnere mich sehr gut an das Spiel – und an die Zeiten. Damals habe ich in einem Kommentar gesagt: „Meine Damen und Herren, Sie wissen schon, dass Werder Bremen öfter in der Champions League vertreten ist als der ruhmreiche FC Bayern.“ Lange ist es her, es war Werders große Zeit.

Das ist lange vorbei. Wie sehen Sie Werder heute, 14 Jahre später?

Werder hat es nicht geschafft, aus Erfolg Erfolg zu machen, das konnten nur die Bayern. Meine These ist: Aus Misserfolg lässt sich leichter etwas machen. Man sucht die Stellschrauben, verändert etwas und bekommt es dann hin. So, wie Werder Bremen es jetzt offensichtlich hinbekommt. Es ist wieder ein gestandener Bundesligaklub mit einer stabilen Basis, aber auch nicht mehr. Mit Bayern hat Werder nichts mehr zu tun.

Wieso ist das so?

Aus ökonomischen Gründen, und das lässt sich auch nicht mehr aufholen.

Geht es ohne finanzstarke Partner nicht mehr? Oder zeigt das Beispiel HSV, der ja Geld hatte, dass es nicht nur auf die Finanzkraft ankommt?

Wir leben in einem freien Land. Dazu gehört auch die Chance zu scheitern. Niemand wird gehindert, Mist zu bauen, egal wie super die Voraussetzungen auch sind. Normalerweise wäre Werder mit dem HSV nicht zu messen, der ist eigentlich der natürliche Konkurrent von Bayern München. Nicht Dortmund oder andere, sondern der HSV. Dass der Hamburger Sport-Verein es geschafft hat, aus Gold Schrott zu machen – da kann man nur den Kopf schütteln. Zurück zur Ausgangsfrage: Ohne Geld geht es selbstverständlich nicht. Einer der größten Werder-Trainer, Otto Rehhagel, hat mal gesagt: Geld schießt keine Tore. Damals mag das richtig gewesen sein, heute stimmt das nicht. Natürlich schießt Geld Tore. Neymar schießt Paris in den Kreis der Favoriten der Champions League. Ohne Geld gibt es diese Spieler nicht. Und wer diese Spieler nicht hat, spielt nicht oben mit.

Wie sehen Sie die Entwicklung Werders unter Florian Kohfeldt? Zu Beginn seiner Amtszeit haben Sie im „Doppelpass“ Kritik geübt …

… gut, dass wir das jetzt aufklären können! Die Kritik bezog sich absolut ausschließlich auf die Worte Frank Baumanns aus der Pressekonferenz, in der er den klassischen Satz sagte, es hätte bessere Trainer gegeben. Inzwischen weiß ich, wie er es meinte, zu dem Zeitpunkt aber war der Satz nach meinem Dafürhalten voll daneben für einen Trainer, der aus den eigenen Reihen kommt. Um Himmels Willen, dachte ich damals, schlimmer kann man es nicht ausdrücken. Nur darum ging es mir. Ich kannte ihn ja überhaupt nicht. Ich konnte ihn zu dem Zeitpunkt gar nicht beurteilen, deshalb waren die Worte auch keine Kritik an ihm. Mittlerweile habe ich höchsten Respekt vor dem, was er da hinbekommen hat.

Die Worte Baumanns waren für Kohfeldt zusätzlicher Druck?

Genau das habe ich mit meinen Worten gemeint. Es war kein grundsätzliches Gemeckere, ich schätze Frank Baumann außerordentlich. Die Wortwahl war schlicht nicht die glücklichste. Dabei sollten wir es jetzt belassen, denn mehr ist es nicht.

Wie sehen Sie Kohfeldt und seine Entwicklung in Bremen heute?

Großartig! Nehmen wir den HSV, der in einer ähnlichen Situation war wie Werder. Bei dem, was die veranstalten, hatte ich das Gefühl: überleben, egal wie. Es ist ein Hangeln vom Elend in die Not, immer noch eine Sprosse weiter runter. Bei Werder wussten sie, dass es anständigen Fußball braucht, um da unten herauszukommen. Unter Kohfeldt hat die Mannschaft wieder eine Handschrift und Struktur. Damit wird Werder nicht Deutscher Meister, aber man bewegt sich schrittweise aus dem Keller. Das ist großartig. Kohfeldt lässt wieder Werder-Fußball spielen. Alle im Klub wissen offensichtlich, was zu tun ist. Werder hat wieder ein Fundament, und auf dem lässt sich aufbauen.

In Bremen hoffen alle auf stabile und erfolgreiche Zeiten wie unter Otto Rehhagel oder Thomas Schaaf. Trauen Sie Kohfeldt eine ähnlich lange Ära zu?

Das wünsche ich ihm nicht. Bloß nicht. Er ist intelligent und weiß hoffentlich, wann es gut ist; wann man alles gesagt hat. Tauscht man nicht die Mannschaft permanent aus, muss der Trainer nach drei oder vier Jahren wechseln. Im heutigen Geschäft mit dieser hohen Intensität ist die Geschichte nach drei Jahren auserzählt, dann zieht der Trainer weiter. Eine Ära wird es nicht mehr geben. Ein Grund dafür, dass Werder nicht dauerhaft Erfolg hatte, war die zu lange Zeit mit Thomas Schaaf und Klaus Allofs. Sie verstanden sich blind, offenbar gab es irgendwann keine Reibung, keine Meinungsverschiedenheit, keine Diskussionen mehr – und falsche Entscheidungen.

Trainer-Verträge sollten künftig auf maximal drei Jahre ausgelegt sein?

Es ist eine Grundidee, nach drei Jahren etwas zu verändern. Das muss nicht festgeschrieben sein auf einen genauen Zeitpunkt. Pep Guardiola hat gesagt, sein größter Fehler sei sein viertes Jahr in Barcelona gewesen. Ich halte die Wette, dass es Guardiola bei Manchester City keinen Tag länger als drei Jahre macht. Die Anforderungen, die ein guter Trainer an einen Kader stellt und die Spieler an einen Trainer, sind so immens, dass irgendwann die Luft raus ist. Über den Daumen ist das nach drei Jahren der Fall.

In Bremen gibt es das Gefühl, Sie seien oft besonders kritisch mit Werder umgegangen. Ist das so?

Ich kenne diesen Satz. Aber ich bin doch nicht in ein Stadion gegangen und sage: „So, heute werde ich den Verein ganz besonders kritisch beäugen.“ Ich hätte mir doch selbst das Leben schwer gemacht. 2004 war Werder ein Spitzenverein, und daran muss ich ihn messen. Von Bayern verlange ich doch auch mehr als von Frankfurt, weil sie ganz andere Möglichkeiten haben. Ich habe Werder nie kritischer gesehen als andere. Ich bin immer gerne nach Bremen gefahren. Vor den Spielen bin ich ins Bistro „Grashoff“ gegangen und habe dort wunderbare Nudeln gegessen und hatte einen wunderbaren Tag in Bremen. Es ist also alles gut, auch wenn man mir das nicht glaubt.

Gab es mal ein persönliches Gespräch zwischen Ihnen und Werder über Ihre kritische Haltung?

Nein. Ich habe nur einen kleinen Scherz Frank Baumanns auf der Mitgliederversammlung mitbekommen: Man solle sich reiflich überlegen, was man sagt. Hajo Friedrichs, der wunderbare Journalist, hat mir mal gepredigt: „Keine Witze mit Namen, niemals!“ Aber wenn es Luft verschafft, ist es in Ordnung. Ich hege null Groll und hoffe, dass das auf der anderen Seite auch so ist.

Ist Werder aus dem Gröbsten raus?

Würde niemand zuhören, würde ich jetzt sagen, Werder hat mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Aber mit jahrzehntelanger Erfahrung rate ich dazu, einfach weiter zu machen als Abstiegskandidat, bis die Saison zu Ende ist. Dann wird man sich im gesicherten unteren Mittelfeld wiederfinden.

Kommen wir noch mal zum HSV. Könnte es den Hamburgern so ergehen wie Ihrem Lieblingsklub Kaiserslautern, der auf der Schwelle zur 3. Liga steht?

Schwer vorstellbar. Kaiserslautern ist liebenswerte Provinz, da fehlt es an Geld, Infrastruktur, an allem. In Hamburg dagegen könnte man gar nicht groß genug denken. Ein wunderschönes Stadion, eine reiche Stadt, ein Publikum, das auf den Knien in den Volkspark rutschen würde, wenn es nur ein bisschen Fußball zu sehen bekäme. Alles wäre da. Die Fehler der letzten Jahrzehnte zu analysieren, dafür fehlt die Zeit. Deshalb kurz und knapp: Der HSV hat alles, wirklich alles falsch gemacht, was falsch zu machen war. Sonst hätte man so viele gute Voraussetzungen nicht zunichte machen können.

Die Fragen stellte Maike Sidka.

Marcel Reif

gehört zu den bekanntesten TV-Kommentatoren. Neben dem ZDF und RTL arbeitete der 68-Jährige 17 Jahre für den Pay-TV-Sender Sky. Er bekam den Deutschen Fernsehpreis und den Adolf-Grimme-Preis verliehen. Seit 2013 ist Reif Schweizer Staatsbürger, er lebt in der Nähe von Zürich.