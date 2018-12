Kohfeldt lässt sich nicht anstecken

Florian Kohfeldt zeigt sich immun gegen den Hype um Josh Sargent. Dass der 18-jährige Stürmer fasziniert, kann Werders Trainer verstehen – doch er selbst will ihn behutsam aufbauen.

Das erste Jahr des Projekts Josh Sargent nähert sich dem Ende, vergangenen Freitag hat es den vorläufigen Höhepunkt erreicht: Gleich mit seinem ersten Ballkontakt in der Bundesliga erzielte der US-Amerikaner sein erstes Tor. „The hype is real“, würden Sargents Landsleute sagen, doch einer bemüht sich redlich, das Thema in eine aus seiner Sicht realistische und für den 18-Jährigen gesunde Bahn zu lenken: Florian Kohfeldt. „Kein Automatismus in beide Richtungen“, sagte Werders Cheftrainer am Montag über Sargents Kaderperspektiven bis zur Winterpause. Soll heißen: Der Stürmer ist jetzt nicht zwangsläufig immer dabei, aber er hat sowohl gegen Borussia Dortmund als auch gegen 1899 Hoffenheim und RB Leipzig theoretisch die Chance.

Den „nächsten Schritt“, so Kohfeldt, soll Sargent nächstes Jahr machen. 2019 wird für ihn mit dem Trainingslager in Südafrika beginnen, voraussichtlich fliegt er direkt aus den USA dorthin. „Den nächsten Schritt traue ich ihm auch zu“, sagt Kohfeldt. „Das heißt, regelmäßig im Profikader zu stehen.“ Allerdings betont der Trainer, dass die Konkurrenz in der Offensive groß sei und Sargents nächster Schritt die Hierarchie verändere. „Das will wohlüberlegt sein“, sagt Kohfeldt, der deshalb klarstellt: „Wenn Josh hier am Ende der Saison sechs Bundesligaspiele hat, war das ein gutes Jahr für ihn und kein verlorenes.“

Es gibt ein paar Argumente, warum Sargent die Werder-Fans besonders fasziniert, wobei die meisten davon nicht speziell Bremer Natur sind. Schon Johannes Eggestein hat die enormen Erwartungen gespürt, und vor allem ihn führt Kohfeldt gerne an, wenn es darum geht, warum ein behutsames Heranführen zielführender sein kann als der berüchtigte Sprung ins kalte Wasser. Vieles hat sich auf faszinierende Weise gefügt in Sargents junger Laufbahn, die zumindest für Außenstehende einem einzigen Lauf gleicht, der im Mai 2017 begann.

Ein Doppelpack beim U20-Debüt

Josh Sargent hatte seinem Vater eine Nachricht geschrieben, dass er lieber schlafen und sich das Auftaktspiel der U20-WM nachträglich anschauen solle. Er werde schon nicht in der Startelf stehen. Doch wie Väter so sind, stellte Jeff Sargent in Missouri trotzdem den Wecker auf drei Uhr in der Nacht, schaltete den Fernseher an – und sah seinen Sohn, wie er in Südkorea die Nationalhymne sang. Sargent Junior begann nicht nur, er traf auch gleich bei seinem U20-Debüt gegen Ecuador. Doppelt. Mit 17 Jahren und drei Monaten.

Den Schnitt hat er nicht gehalten, doch das erste Spiel für die A-Nationalmannschaft gegen Bolivien lief ebenfalls perfekt: Startelf, Tor zum 2:0. Mit 18 Jahren und drei Monaten. Vergangenen Freitag war es dann in der Bundesliga so weit. Sargent wurde gegen Düsseldorf eingewechselt, 88 Sekunden später lag der Ball im Tor. Zum entscheidenden 3:1, in einem der wichtigsten Spiele der Hinrunde. Manchmal ist der Fußball zu märchenhaft für seine Beobachter, um völlig nüchtern zu bleiben.

Was Sargent zu dem Hype um seine Person sagt, ist nicht an allzu vielen Stellen verbrieft. Im November führte Mein Werder das erste und bislang einzige Interview eines deutschen Mediums mit Sargent, der nach dem Länderspiel der USA gegen Italien über seine Situation in Bremen sprach. Dabei beteuerte der 18-Jährige, dass es für ihn kein Problem sei, so sehr im Fokus zu stehen, ohne zu diesem Zeitpunkt auch nur einmal im Profikader gestanden zu haben.

„Josh ist clever genug, um das richtig einzuordnen“, sagte Sportchef Frank Baumann nach dem Traumdebüt gegen Düsseldorf zu Mein Werder. Darüber hinaus gab es Lob für Sargents Elternhaus, die Verantwortlichen beschreiben ihn als wohlerzogenen Jungen. Der kommentierte sein Premierentor bislang nur via Twitter, zeigte sich dort aber selbstironisch angesichts der nicht so schwierigen Aufgabe, den Ball über die Linie zu befördern. „Beginners luck“, schrieb Sargent, „Anfängerglück“.

Florian Kohfeldt will keinen Hype

Die Hype-Beschleuniger sind mitunter banal. Als Robert Lewandowski vor gut einem Jahr plötzlich mit grauen Haaren auflief, wurde gemunkelt, dass sich Bayerns München Torjäger ganz bewusst in die Schlagzeilen bringen wollte. Schließlich haben Weltstars wie Cristiano Ronaldo, Neymar und selbst der vollbärtige sowie inzwischen großflächig tätowierte Lionel Messi mehr Extravaganz zu bieten als der Pole. Sargent wird sich niemals die Haare färben müssen, um seinen Wiedererkennungswert zu steigern, die roten Pumuckl-Locken ziehen automatisch Aufmerksamkeit auf sich. Die „Bild-Zeitung“ hat ihm sogleich den Spitznamen „Tor-Kobold“ verpasst. Ende Oktober twitterte Sargent selbst das Foto eines Jungen, der sich zu Halloween mit roter Perücke und Werder-Trikot als sein Idol verkleidet hatte.

Doch ohne sportliche Top-Leistungen stockt jede Marken- und Profilbildung. Florian Kohfeldt wehrt sich gegen den Hype, wenngleich er nachvollziehen kann, dass Josh Sargents Werdegang eine ziemlich gute Geschichte hergibt. In die Dramaturgie passen auch die ersten Monate in Bremen, die Sargent selbst im Mein-Werder-Interview als „Kulturschock“ beschrieben hat. Aus Florida kam der damals 17-Jährige in den ungemütlichen Winter hierzulande, ohne ein Wort Deutsch zu verstehen.

Und Trainer Kohfeldt sieht eben nicht nur sprachlich noch jede Menge Lernbedarf bei Sargent. Er will den Youngster zu einem richtigen Bundesligaspieler machen, und dass ein Trainer einem 18-Jährigen schon so viel zutraue wie er Sargent, sei beileibe nicht selbstverständlich. „Wir wollen einen Top-Stürmer entwickeln, um keinen kaufen zu müssen“, sagt Kohfeldt. „Wenn wir im Sommer keinen kaufen müssen, haben wir schon viel richtig gemacht.“

