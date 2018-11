Kohfeldt, Kruse und die K-Frage

Werder braucht in der neuen Saison einen Nachfolger für Zlatko Junuzovic als Kapitän. Cheftrainer Florian Kohfeldt nennt einige Kandidaten – und ein wichtiges Entscheidungskriterium.

Es ist nur ein kleines Stück Stoff. Elastisches Polyester. Getragen wird es am linken Oberarm, und bei Werder hat es seit einiger Zeit die Farbe Orange. Spieler wie Torsten Frings, Frank Baumann, Dieter Eilts, Dieter Burdenski, Horst-Dieter Höttges oder Pico Schütz haben das damit verbundene Amt über viele Jahrzehnte bei Werder als Vorbilder bekleidet. Das Stück Stoff am Arm ist die Kapitänsbinde, und das dazugehörige Amt heißt Mannschaftskapitän. Jetzt, nachdem Zlatko Junuzovic, der aktuelle Kapitän, seinen Abschied im Sommer bekannt gegeben hat, stellt man sich bei Werder die K-Frage: Wer wird in der nächsten Saison der neue Kapitän?

Am vergangenen Sonnabend hat Werder beim VfB Stuttgart gespielt. Ohne seinen etatmäßigen Mannschaftsführer Junuzovic, der beim Anpfiff nur auf der Ersatzbank saß. Kapitän war Max Kruse, Junuzovics offizieller Stellvertreter. Kruse, das hat Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt am Mittwoch erzählt, Kruse hat diesen Auftrag sehr ernst genommen. „Max hat vor dem Spiel viel Verantwortung übernommen“, sagte Kohfeldt, „Max hat in der Kabine versucht, die Jungs heiß zu machen, hat eine kleine Ansprache gehalten.“ Also all das getan, was ein Kapitän so machen sollte vor einem Spiel. Max Kruse, so konnte man Kohfeldts Ausführungen deuten, ist der erste Anwärter auf die Junuzovic-Nachfolge als Kapitän.

Allerdings ist es bis zur neuen Spielzeit noch eine ganze Zeit hin, mehr noch: Werder steckt noch in der Endphase der laufenden Saison, es sind noch drei Spiele zu spielen. Deshalb hat Kohfeldt noch viel Zeit. Zeit, die er vermutlich bis zur letzten Woche vor dem Pflichtspielstart ausschöpfen wird. Für das Wochenende 17. bis 20. August ist die erste Runde im DFB-Pokal angesetzt. Am Mittwoch sagte er zur Kür des neuen Kapitäns: „Ich werde das auf gar keinen Fall in dieser Saison noch sagen und auch nicht am ersten Trainingstag. Ich will mir die Gruppe angucken und will sehen, wie sie agiert. Gegen Ende der Vorbereitung werde ich sagen, wer es ist.“ Ein paar Namen und Kandidaten hat Kohfeldt auch schon im Kopf. „Max hat die Persönlichkeit und die Qualität, um andere zu führen“, führte Kohfeldt aus, „genauso wie ein Niklas Moisander, ein Thomas Delaney oder ein Philipp Bargfrede. Die können das.“ Max Kruse aber vermutlich noch ein bisschen mehr.

Von Zeit zu Zeit wird gern daran erinnert, dass sich Max Kruse, sagen wir mal, nicht immer so verhalten hat, wie man es sich bei einem Fußballprofi vorstellt. Max Kruse pokert gern, er isst, was ihm schmeckt, und das war eine ganze Zeit lang Nutella. Florian Kohfeldt sagt: „Ich kann nicht viele Verfehlungen erkennen, seit er hier ist.“ Kohfeldt deutet das, was Kritiker an Kruse bedenklich finden, ganz anders. Er sagt: „Für mich ist Max ein Vorbild für das, was ich auch vorleben möchte. Nämlich, dass eine gewisse Lockerheit dazugehören muss. Wie wir Fußball spielen wollen, hat auch etwas mit Mut zu tun. Das kannst du nicht mit so einer Sicherheitsmentalität oder nur Musterschülermentalität. Das geht nicht, du musst auch mal frech sein.“

Am Sonnabend, nach der 0:2-Niederlage in Stuttgart, war es in der Werder-Kabine ganz still. Und auch am Tag danach noch, als sich die Reservespieler zum leichten Training und die Startelfspieler zum Regenerieren trafen. „Sonntag waren alle nachdenklich“, sagte Kohfeldt, „wie konnte das passieren? Wir wollten doch so unbedingt. Max wird dann auch ruhig. Da ist nicht viel mit Flachsen. Es hat auch keiner gegen eine Tür getreten, das bringt ja auch nichts.“

Es ist seit einiger Zeit viel die Rede davon, wofür Werder stehen will. Es geht um Werte und Prinzipien, die den Klub auf und außerhalb des Platzes ausmachen sollen. Kohfeldt will Werder aktiven, mutigen und offensiven Fußball spielen sehen, und der Klub soll anfassbar, traditionsbewusst und familiär sein. Und zu einer Familie gehört, dass man sich zu ihr bekennt. Genau das erwartet Kohfeldt auch von seinem künftigen Kapitän.

Kohfeldts indirekte Botschaft

"Ich würde keinen Spieler zum Kapitän machen, der in der aktuellen Transferperiode Wechselabsichten äußert, das geht nicht", sagt Kohfeldt. Bei zwei der von ihm genannten vier Kandidaten gibt es daran keinen Zweifel. Philipp Bargfrede ist noch bis mindestens 2020 Werderaner, und Niklas Moisander hat bereits erklärt, dass er sich sehr gut vorstellen könne, seinen bis 2019 laufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern.

Ganz so weit muss Moisander dabei gar nicht unbedingt gehen. Kohfeldt würde es schon reichen, für eine Saison Planungssicherheit zu haben. "Es muss nicht jeder lebenslang Grün-Weiß sagen", so Kohfeldt, "aber wenn wir ein klares Commitment haben für die Saison, ist alles andere kein Thema." Das kann man indirekt als Botschaft an die beiden übrigen Kandidaten Max Kruse und Thomas Delaney interpretieren. An Kruse, der traditionell heftig umworben wird, und an Delaney, der gern früher oder später in England spielen möchte, und das auch offen sagt. Sie müssen sich früh für 2018/2019 bekennen, wenn sie dieses kleine Stück Stoff am linken Oberarm tragen wollen. Kapitän bei Werder, das ist keine Kleinigkeit.