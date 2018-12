Kohfeldt: „Klaassen wird spielen“

Gute Nachrichten für Werder: Davy Klaassen ist nach seiner Schienbeinverletzung rechtzeitig fit für das Hoffenheim-Spiel geworden, bestätigte Florian Kohfeldt am Dienstag. Anders sieht es bei Veljkovic aus.

Trotz seiner Verletzung am Schienbein rechnet Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Mittwochabend gegen Hoffenheim mit einem Einsatz von Davy Klaassen. „Er wird spielen können und heute auch trainieren. Da haben wir Glück gehabt“, sagte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Klaassen hatte sich am vergangenen Sonnabend beim 1:2 in Dortmund verletzt. In der siebten Minuten hatte er einen Ball von der Torlinie geklärt und war dabei mit dem Schienbein gegen die Bodenstange des Tornetzes gerutscht.

Anders sieht es dagegen bei Innenverteidiger Milos Veljkovic aus. Nachdem sich dieser am 1. Dezember gegen Bayern einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, fällt er gegen Hoffenheim weiter aus. Allerdings blickt Kohfeldt hoffnungsvoll auf das Spiel am kommenden Sonnabend: „Milos wird gegen Leipzig wieder dabei sein.“

Zu Stürmer Johannes Eggestein, der in Dortmund aufgrund eines Infekts gefehlt hatte, sagte der Cheftrainer: „Er hat sich wieder erholt, macht einen frischen Eindruck und wird auf jeden Fall morgen im Kader stehen.“ Zu einem möglichen Startelfeinsatz äußerte er sich allerdings nicht.

